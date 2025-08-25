影／豐原國民暨兒童運動中心今天起7天內免費 人潮湧進體驗
豐原國民暨兒童運動中心今天試營運，7天內免費，一早人潮湧進體驗，游泳池和綜合球場都有人排隊，台中市運動局長游志祥表示，7天內都可預約免費體驗，大家不用擠在今天，因為今天首日體驗，許多人想嚐鮮才出現排隊人潮。
豐原國民暨兒童運動中心今天起到31日試營運，9月1日正式啟用，運動局長游志祥表示，市長盧秀燕上任後積極推動豐富專案區計畫，「豐原國民暨兒童運動中心」是重要項目之一，總經費達6.2億元，建築設計以「水稻」意象為立面，融合「優質米倉」文化特色，展現在地歷史記憶與區域獨特風貌。
運動局長游志祥表示，台中市各國兒運中心目前都有公益時段，平日不含寒暑假，各國民運動中心早上8點至10點，下午2點到4點的公益回饋時段，只要65歲以上銀髮族、55歲以上原住民或是低收入戶，出示證明可免費使用游泳池及體適能中心。
台中市民持敬老愛心卡，至國民運動中心使用各類球場、游泳池及體適能中心等設施，利用敬老愛心卡，球場租借、單次門票費用皆可全額扣抵。
今天試營運首日，湧入大量人潮，男女老少都有，因正值暑假，許多父母帶孩童排隊想體驗游泳池，一樓游泳池區預約人多，1樓另有「初動負荷訓練室」，引進自日本鳥取、被譽為傳奇球星鈴木一朗的「秘密武器」，該設備可提升關節活動度、加速肌肉反應並降低運動傷害，現場工作人員為參觀民眾解說。
二樓有體適能中心即健身房，多位年輕男女一早已進入使用各項運動器材，民眾可從透明玻璃看到室內情形，許多長者今天參觀看到器材時說「好像很厲害」；二樓另有親子探索基地和飛輪教室、韻律教室。
三樓的綜合球場今天上午時段都客滿，提供籃球、羽球、排球等多項運動場地；兒童多功能球場更規劃半場籃球、羽球及匹克球空間，球場全預約額滿，今天多人同時在多座球場打羽球，參觀民眾多。
記者今天到豐原運動中心發現，參觀體驗人多，有些人不耐等候電梯改走樓梯，但樓梯間的上方高度較矮，因此貼有「小心碰頭」標示，局長游志祥表示，當初蓋這座運動中心時，樓梯高度符合建築法規，確實較低，提醒走樓梯的人要注意。
