聽新聞
0:00 / 0:00

彰化漁港護岸工程 縣府自籌1.8億元經費招標

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今年六月啟用，但南北護岸因經費短缺仍未完成。圖／縣府提供
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今年六月啟用，但南北護岸因經費短缺仍未完成。圖／縣府提供

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，今年6月開港啟用，但南北護岸工程3.35億元因經費不足，遲未施工。因等不到中央補助撥款，彰化縣府決定自行負擔55%、約1.8億元，今年8月4日完成上網招標，往前邁一大步。

受淤砂影響，彰化縣漁港多為候潮港。早在1991年，政府規畫彰濱工業區時，即預留50公頃土地作為彰化漁港預定地，期望打造中部第一座免候潮漁港。然而，歷經各種審查及工程延宕，直到2024年碼頭才完工，南北護岸工程又因經費不足三度流標，港口一直無法全面運作。

縣府農業處說，彰化漁港建設，最初中央規畫補助地方9成經費，縣府持續向農業部漁業署爭取補助，但漁業署認為已達當時匡列計畫款額度，使得南北護岸工程經費仍短缺。

農業處指出，彰化漁港港型設計經過水理計算及水工試驗，目的是維護港內泊區的靜態性，並控制港池航道淤砂量，南北護岸在天候惡劣、水文狀況不佳時，是保障漁民安全的必要措施。

原設計港嘴南北護岸間距為50公尺，但現況開口已超過100公尺，將失去束縮功能，受浪潮影響，會提高船隻受損風險，也會加速淤砂回填，增加清淤負擔。

為保障漁民停泊安全，並避免營建成本持續墊高，縣府決定自行負擔55%，約1.8億元，南北護岸工程會將目前在港池內的六座沉箱拖到護岸定位。

漁港今年啟用後，第一階段提供80席漁船泊位，年底浮動碼頭完工後，泊位將增至160席。農業處說，之後南北護岸工程將採「半半」施工模式，維持雙向通行。

延伸閱讀

彰化河濱路驚見「迷途小牛」 安格斯牛無人認領開放認養

花蓮2漁港起重機閒置6年挨批 縣府已委請鑒定結構

花蓮砸1500萬在漁港蓋「危險機器」？ 漁民嘆「不敢用」怕漁船垮掉

彰化漁港啟用但南北護岸經費卡關 縣府自籌1.8億啟動招標

相關新聞

社區稻草節彰化藍綠3名縣長擬參選人到場 民眾：又快選舉了

彰化縣埔心鄉新館社區成立26年，首次在社區綠動公園舉辦稻草節活動，上百名社區居民和農民紮稻草，參加扛稻草、踢草球等競賽，...

彰化漁港護岸工程 縣府自籌1.8億元經費招標

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，今年6月開港啟用，但南北護岸工程3.35億元因經費不足，遲未施工。因等不到中央補助撥款，...

新光三越傳927復業 市府：退回補正等再審

台中新光三越今年2月13日氣爆，傳出有櫃姐收到9月27日復業訊息，但市府都發局說，新光三越近日送出的「提前恢復使用計畫」...

台中自由路商圈與鹿谷鄉公所合作 促成糕點與凍頂烏龍的一場「邂逅」

台中市自由路商圈以糕點聞名，商圈主委翁羿琦今天邀請了南投縣鹿谷鄉公所和農會，一起在台中公園大樹下舉辦了一場「糕點與凍頂烏...

南投自來水普及率低 全國僅贏1縣市遭檢討…縣府給原因

南投縣自來水普及率82.26%，全國次低，待提升；部分簡易自來水水源頭附近務農用藥，恐影響水質，遭審計部檢討。縣府表示，...

彰化縣府釋出8筆祭祀公業土地 最低10萬、最高破千萬

彰化縣政府近日公告代為標售114年度第1批祭祀公業未能釐清權屬土地，共有8標釋出，底價從僅10萬餘元的小面積農牧用地，到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。