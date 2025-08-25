彰化漁港護岸工程 縣府自籌1.8億元經費招標
彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，今年6月開港啟用，但南北護岸工程3.35億元因經費不足，遲未施工。因等不到中央補助撥款，彰化縣府決定自行負擔55%、約1.8億元，今年8月4日完成上網招標，往前邁一大步。
受淤砂影響，彰化縣漁港多為候潮港。早在1991年，政府規畫彰濱工業區時，即預留50公頃土地作為彰化漁港預定地，期望打造中部第一座免候潮漁港。然而，歷經各種審查及工程延宕，直到2024年碼頭才完工，南北護岸工程又因經費不足三度流標，港口一直無法全面運作。
縣府農業處說，彰化漁港建設，最初中央規畫補助地方9成經費，縣府持續向農業部漁業署爭取補助，但漁業署認為已達當時匡列計畫款額度，使得南北護岸工程經費仍短缺。
農業處指出，彰化漁港港型設計經過水理計算及水工試驗，目的是維護港內泊區的靜態性，並控制港池航道淤砂量，南北護岸在天候惡劣、水文狀況不佳時，是保障漁民安全的必要措施。
原設計港嘴南北護岸間距為50公尺，但現況開口已超過100公尺，將失去束縮功能，受浪潮影響，會提高船隻受損風險，也會加速淤砂回填，增加清淤負擔。
為保障漁民停泊安全，並避免營建成本持續墊高，縣府決定自行負擔55%，約1.8億元，南北護岸工程會將目前在港池內的六座沉箱拖到護岸定位。
漁港今年啟用後，第一階段提供80席漁船泊位，年底浮動碼頭完工後，泊位將增至160席。農業處說，之後南北護岸工程將採「半半」施工模式，維持雙向通行。
