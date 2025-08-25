新光三越傳927復業 市府：退回補正等再審

台中新光三越今年2月13日氣爆，傳出有櫃姐收到9月27日復業訊息，但市府都發局說，新光三越近日送出的「提前恢復使用計畫」因部分內容尚未完備，已退回新光補正，都發局會再審核，通過後再經現場核實才准復業。

新光三越資深女裝櫃姐說，最新收到的訊息是，新光三越定9月27日開幕，10月16日到11月9日周年慶，10月9日到10月13日則是周年慶提前預購。櫃姐說，她已準備9月中返回公司開秋冬服飾會議。公司會在25日前把貨送到新光，他們則在開幕前一天返回新光整理貨物並上架，做好復業準備。

台中新光百貨是全台龍頭，復業對其他百貨造成衝擊，包括中友、廣三等百貨公司也密切注意台中新光三越的復業時間，並推出購物季和感謝季活動備戰。

都發局昨表示，台中新光三越先前依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，原計畫工期是到11月，後來申請變更到9月，各樓層的室內裝修和變更使用將須經專業技師簽證，依規修復，和第三公正單位確認，才能依規向都發局申請恢復使用。

不過，新光三越在提出「提前恢復使用計畫」時，因部分內容尚未完備，已退回補正。

此計畫目前仍待都發局審核通過，就像建築物申請使用執照，雖然書面通過了，還要現場核實，最後才准復業和使用。

都發局長李正偉說，公共安全是最高原則，因此須待整棟修復完工與符合各項法定程序後，才可申請恢復使用，並絕對以市民和消費等公共安全為第一考量。

