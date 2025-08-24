快訊

社區稻草節彰化藍綠3名縣長擬參選人到場 民眾：又快選舉了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
宣布參選下屆彰化縣長的立法委員陳素月（左）參加埔心鄉新館社區田間大力士扛稻草競賽。記者簡慧珍／攝影
宣布參選下屆彰化縣長的立法委員陳素月（左）參加埔心鄉新館社區田間大力士扛稻草競賽。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉新館社區成立26年，首次在社區綠動公園舉辦稻草節活動，上百名社區居民和農民紮稻草，參加扛稻草、踢草球等競賽，宣布參選下屆縣長的立法委員陳素月黃秀芳及第十八屆副縣長洪榮章到場搏能見度，令在場民眾感受「選舉又快到了」。

社區婦女表演歌舞揭開2025薪水相傳-歡收成稻草節-社區特色產業推廣活動的序幕，農民紮稻草做競賽用的草球等工具，黃秀芳、陳素月和洪榮章先後到達，黃秀芳說農業時間紮稻草是常見農務，洪榮章感謝農民辛勤付出以農輔佐工商發展才有今日台灣，陳素月下場扛稻草體驗稻草大力士。多名縣議員也到場，陳玉姬是芒果產銷班農民，有務農經驗，扛稻草跑得飛快一點都不落人後。

陳玉姬表示，埔心鄉盛產金蜜芒果、蜜芭樂、巨峰葡萄，號稱埔心三蜜，她種金蜜芒果每年看老天爺臉色決定收成好壞，深知農民耕作辛苦，今活動項目很多，從田間大力士等競賽到烘土豆、阿嬤私房菜突顯農村特色之外，另有小農市集展售胡蘿蔔、芹菜等在地蔬菜，參觀者一定要買好買滿。

社區理事長陳世華表示，新館社區以農業為主，年輕人外流，社區今辦活動希望吸引年輕人返鄉，透過參與社區遊戲、市集展售體驗農業和回饋青農。村長吳陳金環說，新館社區是全縣第三個獲選農村再生社區，社區志工一直活力十足，這次感謝縣政府補助和水保局、鄉公所指導，稻草節熱鬧又有趣。

彰化縣埔心鄉新館社區舉辦田間大力士扛稻草競賽，縣議員陳玉姬有農民身分，也下場競賽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉新館社區舉辦田間大力士扛稻草競賽，縣議員陳玉姬有農民身分，也下場競賽。記者簡慧珍／攝影

農民 黃秀芳 陳素月

