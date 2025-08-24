社區稻草節彰化藍綠3名縣長擬參選人到場 民眾：又快選舉了

彰化縣埔心鄉新館社區成立26年，首次在社區綠動公園舉辦稻草節活動，上百名社區居民和農民紮稻草，參加扛稻草、踢草球等競賽，宣布參選下屆縣長的立法委員陳素月、黃秀芳及第十八屆副縣長洪榮章到場搏能見度，令在場民眾感受「選舉又快到了」。

社區婦女表演歌舞揭開2025薪水相傳-歡收成稻草節-社區特色產業推廣活動的序幕，農民紮稻草做競賽用的草球等工具，黃秀芳、陳素月和洪榮章先後到達，黃秀芳說農業時間紮稻草是常見農務，洪榮章感謝農民辛勤付出以農輔佐工商發展才有今日台灣，陳素月下場扛稻草體驗稻草大力士。多名縣議員也到場，陳玉姬是芒果產銷班農民，有務農經驗，扛稻草跑得飛快一點都不落人後。

陳玉姬表示，埔心鄉盛產金蜜芒果、蜜芭樂、巨峰葡萄，號稱埔心三蜜，她種金蜜芒果每年看老天爺臉色決定收成好壞，深知農民耕作辛苦，今活動項目很多，從田間大力士等競賽到烘土豆、阿嬤私房菜突顯農村特色之外，另有小農市集展售胡蘿蔔、芹菜等在地蔬菜，參觀者一定要買好買滿。

社區理事長陳世華表示，新館社區以農業為主，年輕人外流，社區今辦活動希望吸引年輕人返鄉，透過參與社區遊戲、市集展售體驗農業和回饋青農。村長吳陳金環說，新館社區是全縣第三個獲選農村再生社區，社區志工一直活力十足，這次感謝縣政府補助和水保局、鄉公所指導，稻草節熱鬧又有趣。 彰化縣埔心鄉新館社區舉辦田間大力士扛稻草競賽，縣議員陳玉姬有農民身分，也下場競賽。記者簡慧珍／攝影

