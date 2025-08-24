台中自由路商圈與鹿谷鄉公所合作 促成糕點與凍頂烏龍的一場「邂逅」

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市自由路商圈今天邀請了南投縣鹿谷鄉公所和農會，一起在台中公園大樹下設茶席。圖／台中市政府提供
台中市自由路商圈以糕點聞名，商圈主委翁羿琦今天邀請了南投縣鹿谷鄉公所和農會，一起在台中公園大樹下舉辦了一場「糕點與凍頂烏龍的邂逅」有100位優先報名的民眾參與，品嘗這兩地特色食品的美味，並走讀中區舊城區，了解美味背後的文化。

樹蔭下設20個茶席，由鹿谷鄉鳳凰國小六年級的學生們擔任茶師，泡出一杯杯風味十足的凍頂烏龍茶，現場還有古典琵琶樂音演奏，讓大家在夏日炎熱的天氣下，暑氣全消。

翁羿琦說，此次活動不僅是對糕點美食的推廣，也讓自由路商圈各店家有機會向外展示其獨特風貌與文化底蘊。自由路商圈一向以太陽餅及各式糕點聞名，透過這場盛宴，商圈希望將其品牌形象進一步鞏固，吸引更多國內外遊客來到台中，探索這個充滿創意與人文氣息的舊城街區。

鹿谷鄉長邱如平說，擔任茶師的小學生，學習茶藝已近3年，學校一周一次的茶藝課程，讓茶文化能向下扎根，也透過孩子們習得的泡茶技巧與優雅的泡茶流程，讓大家一起見證凍頂茶的傳承之光。

經發局長張峯源說，糕點和茶是絕配。他說，中區是台中市發展的起點，承載著中台灣開發的歷史和回憶，近年來市府大力推廣城中城觀光，也有許多文化創意、地方創生團隊相繼進駐於此。這次的活動充分融入在地人文與品茗文化，相信有助於擴展自由路商圈的糕餅文化並推動觀光。

除了品茗吃糕點，今天也還有專業導覽老師帶領參加民眾走讀中區舊城區，飽覽舊城風光。另並在8月28至31日推出刮刮樂活動， 只要於會員店家消費滿額就可領取刮刮卡1張，有機會得到商圈綜合糕點。

台中市經發局長張峯源（右三）對糕點和茶讚不絕口，並說兩者的結合真是絕配。圖／台中市政府提供
台中市自由路商圈以糕點聞名，商圈主委翁羿琦今天邀請了南投縣鹿谷鄉公所和農會，一起在台中公園大樹下舉辦了一場「糕點與凍頂烏龍的邂逅」。圖／台中市政府提供
台中市自由路商圈以糕點聞名，商圈主委翁羿琦（中）今天邀請了南投縣鹿谷鄉公所和農會，一起在台中公園大樹下舉辦了一場「糕點與凍頂烏龍的邂逅」。圖／台中市政府提供
