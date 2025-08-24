「2025台中自由下午茶+竹醉日文化祭」在台中公園登場

台中市自由路商圈24日下午舉辦一場別開生面的「台中自由下午茶」活動，帶領賓客們在台中公園大樹蔭下，享受來自南投縣鹿谷鄉的比賽茶，主辦單位自由路商圈管理委員會及鹿谷鄉公所，還邀請多家商圈知名餐廳共同參與，及提供鹿谷鄉凍頂比賽茶品茗，為市民帶來一場難忘的品茗糕點味覺饗宴。

自由路商圈主委翁羿琦表示，此次活動不僅僅是對糕點美食的推廣，更是自由路商圈向外展示其獨特風貌與文化底蘊的機會。

翁羿琦表示，自由路商圈一向以太陽餅及各式糕點聞名，透過這場盛宴，商圈希望進一步鞏固品牌形象，吸引更多國內外遊客來到台中，探索這個充滿創意與人文氣息的舊城街區。

此次特別邀請鹿谷鄉公所參與，茶品是來自鹿谷鄉的優良等級「凍頂烏龍茶」，藉由特殊專利的轉韻袋，將凍頂烏龍茶特有的焙火香、熟果香與回甘回韻滋味，展現得淋漓盡致。

隨著轉韻袋的轉化作用，淡化火燥味，加速茶葉轉韻的時間，也縮短等待的漫長時光，讓大家「坐聞凍頂香，細品凍頂韻，笑談童語間，雋語永留長。」為整場茶席增添了不同風味。

鹿谷鄉鄉長邱如平表示，此次的茶師皆是國小五升六年級的學生，學習茶藝已近三年，學校常態課程一周一次的茶藝課，讓茶文化向下扎根，透過孩子們積累的泡茶技巧與優雅的泡茶流程，一起見證凍頂茶的傳承之光。

經發局長張峯源表示，中區是台中市發展的起點，承載著中台灣開發的歷史和回憶，近年來市府也大力推廣城中城觀光，也有許多文化創意、地方創生團隊相繼進駐於此。

張峯源說，自由路商圈給人的印象大多是太陽餅及各式糕餅，藉由這次的活動融入在地人文與品茗文化，相信可大幅擴展自由路商圈的文化深度與觀光廣度。

今天除了特別的茶席之外，還推出中區特色景點小旅行，讓參加者不僅享受品茗糕點，還有專業導覽老師帶領走讀中區舊城區，飽覽舊城風光。另外還將於8月28日至31日推出刮刮樂活動，只要於會員店家消費滿額就可領取刮刮卡1張，獎品有商圈綜合的糕點1份。

這場「台中自由下午茶+竹醉日文化祭」，限額100名，活動很快就額滿。

在這充滿夏意綠蔭氛圍的台中公園，參加者不僅能享受自由商圈著名的糕點，又能品茗鹿谷鄉凍頂烏龍茶的優質茶席，還能沉浸在古典琵琶樂音交錯的浪漫氛圍中，感受美食、品茗與藝術融合的獨特魅力。這場下午茶，也成為參加者今年最難忘的回憶之一。 這場「台中自由下午茶+竹醉日文化祭」，限額100名，活動很快就額滿。記者宋健生／攝影 「台中自由下午茶」帶領賓客們在大樹蔭下，享受來自南投鹿谷的比賽茶。記者宋健生／攝影 活動邀請商圈知名餐廳參與，及提供鹿谷凍頂比賽茶，帶來品茗糕點味覺饗宴。記者宋健生／攝影

商品推薦