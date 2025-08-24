台中自由下午茶 在地糕點與鹿谷凍頂學童茶師有約
台中自由路商圈舉辦的台中自由下午茶活動，今天在台中公園大樹蔭下浪漫登場，匯集多家自由商圈知名餐廳及糕點，搭配南投鹿谷鄉凍頂烏龍茶品，帶來一場品茗糕點味覺饗宴。
這場台中自由下午茶活動，下午在台中公園大樹蔭下舉行，帶領賓客品嚐在地糕點及來自鹿谷的比賽茶，享受一場別開生面品茗糕點味覺饗宴。
自由路商圈主委翁羿琦表示，這場活動不僅是對糕點美食的推廣，更是自由路商圈向外展示獨特風貌與文化底蘊的機會；自由路商圈一向以太陽餅及各式糕點聞名，透過這場盛宴，商圈希望將品牌形象進一步鞏固，吸引更多國內外遊客來到台中，探索這個充滿創意與人文氣息的舊城街區。
鹿谷鄉長邱如平說，今天的茶師皆是國小五年級升六年級學生，學習茶藝已近3年，學校常態課程1週1次的茶藝課程，讓茶文化向下扎根，透過孩子們積累的泡茶技巧與優雅的泡茶流程，讓大家一起來見證凍頂茶傳承之光。
台中市經發局說明，中區是台中市發展起點，承載著中台灣開發的歷史與回憶，近年來市府也大力推廣城中城觀光，也有許多文化創意、地方創生團隊相繼進駐於此，自由路商圈給人的印象大多是太陽餅及各式糕餅，藉由這次活動融入在地人文與品茗文化後，相信將可大幅擴展自由路商圈的文化深度與觀光廣度。
主辦單位表示，除了特別茶席外，還推出中區特色景點小旅行，讓參加者不僅享受品茗糕點，還有專業導覽老師帶領走讀中區舊城區，飽覽舊城風光；另外，還於28日到31日推出刮刮樂活動，只要於會員店家消費滿額就可領取刮刮卡1張，獎品有商圈綜合糕點1份。
