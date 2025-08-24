快訊

男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

聽新聞
0:00 / 0:00

南投自來水普及率低 全國僅贏1縣市遭檢討…縣府給原因

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣自來水普及率僅82.26%，僅高於屏東縣的71.65%，全國次低，普及率尚待提升，遭審計部要求檢討改善。記者賴香珊／攝影
南投縣自來水普及率僅82.26%，僅高於屏東縣的71.65%，全國次低，普及率尚待提升，遭審計部要求檢討改善。記者賴香珊／攝影

南投縣自來水普及率82.26%，全國次低，待提升；部分簡易自來水水源頭附近務農用藥，恐影響水質，遭審計部檢討。縣府表示，已建請水利署考量山區放寬自來水延管評比標準，將每戶興建成本修正至100萬元，水質則研議納農藥檢測。

根據經濟部水利署統計，南投縣自來水供水普及率在2013年為77.95%，截至去年提升至82.26%，11年來僅成長4.31%；從全國來看，只高於屏東縣的71.65%，不僅是全國次低，距全國平均自來水供水普及率 95.78%，仍有大幅成長空間。

而南投縣內無自來水地區則建置簡易自來水系統，取用山泉水、地下水或溪水等供應民生用水，目前全縣簡水系統共148處，其中一般地區有82 處，原鄉地區則有66處，由縣府管理輔導轄管簡水系統運營，並委外辦理簡水系統營運計畫。

審計部發現，南投縣自來水普及率低，民眾申請自來水用戶設備外線補助案件卻還逐年減少，要求縣府應主動了解供水區內住戶未接用自來水的原因，並積極配合水利署推動「無自來水地區供水改善計畫」，協助民眾申請自來水管線延管。

此外，部分簡水系統水源頭周邊100公尺有農業開發行為，恐有環境用藥問題，但其水質檢測項目未含農藥，建議增加農藥檢驗項目，以確保飲用水品質；而委外簡水系統運營計畫或自來水外線補助申請等也有部分缺失，縣府均應檢討改善。

縣府表示，南投多山影響管線鋪設難度及造價，已建請水利署考量山區環境因素，放寬自來水延管評比標準，將每戶興建成本基準由60萬元修正至100萬元，也會查明供水區未接用原因，依審查意見改善，並審酌財源研議納入農藥物質檢測。

水質 南投縣 水利署

延伸閱讀

自來水煮沸直接喝？專家建議：增加「1步驟」更安全

鬼月第一天…南投傳命案 男駕吉普車溯溪溺斃

罷免開票結果／成功守住罷免戰 游顥：感謝南投鄉親的守護

罷免開票結果／游顥感謝藍白團結守住席次 批賴清德走火入魔　

相關新聞

南投自來水普及率低 全國僅贏1縣市遭檢討…縣府給原因

南投縣自來水普及率82.26%，全國次低，待提升；部分簡易自來水水源頭附近務農用藥，恐影響水質，遭審計部檢討。縣府表示，...

彰化縣府釋出8筆祭祀公業土地 最低10萬、最高破千萬

彰化縣政府近日公告代為標售114年度第1批祭祀公業未能釐清權屬土地，共有8標釋出，底價從僅10萬餘元的小面積農牧用地，到...

兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」歡樂登場 王惠美不忘宣傳設計展

國立傳統藝術中心及財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會今年與彰化縣政府合辦「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，23日晚間在社頭鄉運動公...

廣角鏡／西螺大橋72歲了 補強招標

跨越濁水溪連接彰化及雲林縣的西螺大橋，今年通車滿72年，由於大橋部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，恐影響通行安全，...

彰化縣府攜手鮮果多簽MOU 紅龍果進軍北部質感飲品通路

彰化縣政府邀集30家在地農產品牌，在臺北市「希望廣場農民市集」舉辦「彰化周」設攤展售，展現彰化農業的多樣風貌與通路媒合成...

王爺坐鎮彰化這處投開票所 民眾笑稱：不敢亂投票

核三延役公投今天登場，彰化縣北斗鎮有一處投開票所很特別，第882號投開票所設在寶藍宮廟埕，寶藍宮供奉李府、朱府、邢府三尊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。