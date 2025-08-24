南投自來水普及率低 全國僅贏1縣市遭檢討…縣府給原因

南投縣自來水普及率82.26%，全國次低，待提升；部分簡易自來水水源頭附近務農用藥，恐影響水質，遭審計部檢討。縣府表示，已建請水利署考量山區放寬自來水延管評比標準，將每戶興建成本修正至100萬元，水質則研議納農藥檢測。

根據經濟部水利署統計，南投縣自來水供水普及率在2013年為77.95%，截至去年提升至82.26%，11年來僅成長4.31%；從全國來看，只高於屏東縣的71.65%，不僅是全國次低，距全國平均自來水供水普及率 95.78%，仍有大幅成長空間。

而南投縣內無自來水地區則建置簡易自來水系統，取用山泉水、地下水或溪水等供應民生用水，目前全縣簡水系統共148處，其中一般地區有82 處，原鄉地區則有66處，由縣府管理輔導轄管簡水系統運營，並委外辦理簡水系統營運計畫。

審計部發現，南投縣自來水普及率低，民眾申請自來水用戶設備外線補助案件卻還逐年減少，要求縣府應主動了解供水區內住戶未接用自來水的原因，並積極配合水利署推動「無自來水地區供水改善計畫」，協助民眾申請自來水管線延管。

此外，部分簡水系統水源頭周邊100公尺有農業開發行為，恐有環境用藥問題，但其水質檢測項目未含農藥，建議增加農藥檢驗項目，以確保飲用水品質；而委外簡水系統運營計畫或自來水外線補助申請等也有部分缺失，縣府均應檢討改善。

縣府表示，南投多山影響管線鋪設難度及造價，已建請水利署考量山區環境因素，放寬自來水延管評比標準，將每戶興建成本基準由60萬元修正至100萬元，也會查明供水區未接用原因，依審查意見改善，並審酌財源研議納入農藥物質檢測。

