彰化縣府釋出8筆祭祀公業土地 最低10萬、最高破千萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府近日公告代為標售114年度第1批祭祀公業未能釐清權屬土地，此次標售底價最高為伸港鄉伸南段0120-0000地號，屬農業區用地。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府近日公告代為標售114年度第1批祭祀公業未能釐清權屬土地，此次標售底價最高為伸港鄉伸南段0120-0000地號，屬農業區用地。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府近日公告代為標售114年度第1批祭祀公業未能釐清權屬土地，共有8標釋出，底價從僅10萬餘元的小面積農牧用地，到超過1300萬元的大片農業區土地都有，公告期自即日起至11月19日止，投標受理將於10月18日展開。

彰化縣府民政處說，價格都是參考市場上合理交易資訊而得，此次標售底價最低的為田尾鄉頂豐段0244-0000地號，屬特定農業區農牧用地，面積35平方公尺，但土地形狀為三角形，每平方公尺3060元，底價僅10萬7100元。

標售底價最高的則為伸港鄉伸南段0120-0000地號，屬都內農業區用地，面積達2802平方公尺，因土地面積大、形狀也方整，每平方公尺4100元，標售底價1148萬8200元。此標另合併伸南段0107-0000地號（484平方公尺，底價190萬2120元），合計標售底價達1339萬320元。

民政處說，祭祀公業土地過去因權屬不明，經常面臨無法有效利用的情況，縣府近年逐一清查，對於經公告滿三年無人申報、或申報遭駁回卻未再提訴訟、經法院裁判駁回確定的案件，依法由縣府代為標售。

民政處也說，一般提出標售的案件大多屬於面積完整、產權清楚、且沒有地上物的土地，避免爭議，但提醒投標人，這次多筆土地存在占用情形，標售作業一律「按現狀辦理」，地上物拆除、占用排除及一切相關法律程序均由得標人自行處理，投標前務必自行評估。

另土地原權利人或利害關係人，若能於決標前提出證明文件，仍可向各鄉鎮市公所申報清理並暫緩標售；若具備優先購買權，則需在決標後10日內主張並完成申請。

彰化縣政府近日公告代為標售114年度第1批祭祀公業未能釐清權屬土地，此次標售底價最低的為田尾鄉頂豐段0244-0000地號，屬特定農業區農牧用地。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府近日公告代為標售114年度第1批祭祀公業未能釐清權屬土地，此次標售底價最低的為田尾鄉頂豐段0244-0000地號，屬特定農業區農牧用地。圖／彰化縣府提供

