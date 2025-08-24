彰化縣府釋出8筆祭祀公業土地 最低10萬、最高破千萬
彰化縣政府近日公告代為標售114年度第1批祭祀公業未能釐清權屬土地，共有8標釋出，底價從僅10萬餘元的小面積農牧用地，到超過1300萬元的大片農業區土地都有，公告期自即日起至11月19日止，投標受理將於10月18日展開。
彰化縣府民政處說，價格都是參考市場上合理交易資訊而得，此次標售底價最低的為田尾鄉頂豐段0244-0000地號，屬特定農業區農牧用地，面積35平方公尺，但土地形狀為三角形，每平方公尺3060元，底價僅10萬7100元。
標售底價最高的則為伸港鄉伸南段0120-0000地號，屬都內農業區用地，面積達2802平方公尺，因土地面積大、形狀也方整，每平方公尺4100元，標售底價1148萬8200元。此標另合併伸南段0107-0000地號（484平方公尺，底價190萬2120元），合計標售底價達1339萬320元。
民政處說，祭祀公業土地過去因權屬不明，經常面臨無法有效利用的情況，縣府近年逐一清查，對於經公告滿三年無人申報、或申報遭駁回卻未再提訴訟、經法院裁判駁回確定的案件，依法由縣府代為標售。
民政處也說，一般提出標售的案件大多屬於面積完整、產權清楚、且沒有地上物的土地，避免爭議，但提醒投標人，這次多筆土地存在占用情形，標售作業一律「按現狀辦理」，地上物拆除、占用排除及一切相關法律程序均由得標人自行處理，投標前務必自行評估。
另土地原權利人或利害關係人，若能於決標前提出證明文件，仍可向各鄉鎮市公所申報清理並暫緩標售；若具備優先購買權，則需在決標後10日內主張並完成申請。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言