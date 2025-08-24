聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越927復業？ 市府：提前恢復使用計畫退回補正

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中新光三越目前已逐步展開拆卸圍籬中。圖／民眾提供
台中新光三越目前已逐步展開拆卸圍籬中。圖／民眾提供

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，日前一度傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業。與先前不同的是，現有櫃姐已收到公司更為明確的復業訊息，因為連日期都有，櫃姐們都認為復業的時間近了。但是據市府都發局說，新光三越近日送出的「提前恢復使用計畫」因部分內容尚未完備，已退回新光補正，都發局會再審核通過後，經現場核實才准予復業。

新光三越資深女裝櫃姐說，最新收到的訊息是，新光三越定9月27日開幕，10月16日到11月9日周年慶，10月9日到10月13日則是周年慶提前預購。櫃姐說，她已預計9月中返回公司開秋冬服飾會議。公司會在25日前把貨送到新光，他們則在開幕前一天返回新光整理貨物並上架，做好復業準備。

也因為預計新光復業會對其他百貨造成衝擊，包括中友、廣三等百貨公司也密切注意台中新光三越的復業時間，並推出購物季和感謝季活動備戰，以拉住客人。

都發局今天表示，台中新光三越先前依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，原計畫工期是到11月，後來申請變更到9月，各樓層的室內裝修和變更使用將須經專業技師簽證，依規修復，和第三公正單位確認，才能依規向都發局申請恢復使用。

不過，新光三越在提出「提前恢復使用計畫」時，因部分內容尚未完備，已退回新光補正。此計畫目前仍待都發局審核通過，就像建築物申請使用執照，雖然書面通過了，還要經過現場核實，最後才能准予復業和使用。

都發局長李正偉說，他們一定以公共安全第一為最高原則，因此須待整棟修復完工與符合各項法定程序後，才可申請恢復使用，並絕對以市民和消費等公共安全為第一考量。

延伸閱讀

新光三越台南小北店還沒開幕即遭冒名 業者立刻報案追究

台中新光三越復業穩步前行 強調安全層層把關面面守護

加強天然氣防護、培訓防災士 台中新光三越提升災害預防拚復業

新光三越台中中港店復業緊牽台中人的心 整建工程做了哪些事一次看

相關新聞

社區稻草節彰化藍綠3名縣長擬參選人到場 民眾：又快選舉了

彰化縣埔心鄉新館社區成立26年，首次在社區綠動公園舉辦稻草節活動，上百名社區居民和農民紮稻草，參加扛稻草、踢草球等競賽，...

彰化漁港護岸工程 縣府自籌1.8億元經費招標

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，今年6月開港啟用，但南北護岸工程3.35億元因經費不足，遲未施工。因等不到中央補助撥款，...

新光三越傳927復業 市府：退回補正等再審

台中新光三越今年2月13日氣爆，傳出有櫃姐收到9月27日復業訊息，但市府都發局說，新光三越近日送出的「提前恢復使用計畫」...

台中自由路商圈與鹿谷鄉公所合作 促成糕點與凍頂烏龍的一場「邂逅」

台中市自由路商圈以糕點聞名，商圈主委翁羿琦今天邀請了南投縣鹿谷鄉公所和農會，一起在台中公園大樹下舉辦了一場「糕點與凍頂烏...

南投自來水普及率低 全國僅贏1縣市遭檢討…縣府給原因

南投縣自來水普及率82.26%，全國次低，待提升；部分簡易自來水水源頭附近務農用藥，恐影響水質，遭審計部檢討。縣府表示，...

彰化縣府釋出8筆祭祀公業土地 最低10萬、最高破千萬

彰化縣政府近日公告代為標售114年度第1批祭祀公業未能釐清權屬土地，共有8標釋出，底價從僅10萬餘元的小面積農牧用地，到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。