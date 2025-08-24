快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

彰化漁港啟用但南北護岸經費卡關 縣府自籌1.8億啟動招標

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今年六月港啟用，但南北護岸因經費短缺仍未完成。圖／縣府提供
彰化漁民盼了33年的彰化漁港，終於在今年六月港啟用，但南北護岸因經費短缺仍未完成。圖／縣府提供

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，已於今年6月開港啟用，但南北護岸工程3.35億元因經費不足遲遲無法施工，等不到中央撥款，彰化縣府決定自行負擔55%、約1.8億元，今年8月4日已完成上網招標。

受淤砂影響，彰化縣漁港多為候潮港。早在1991年，政府規劃彰濱工業區時，即預留50公頃土地作為彰化漁港預定地，期望打造中部第一座免候潮港。然而，歷經各種審查及工程延宕，直到2024年碼頭才完工，南北護岸工程卻因經費不足三度流標，港口一直無法全面運作。

縣府農業處說，彰化漁港建設最初中央規劃補助地方9成經費，縣府持續向農業部漁業署爭取補助，但漁業署認為已達當時匡列計畫款額度，使得南北護岸工程經費仍短缺，尚未完成。

農業處指出，彰化漁港港型設計經過水理計算及水工試驗，目的是維護港內泊區的靜態性，並控制港池航道淤砂量，南北護岸在天候惡劣、水文狀況不佳時，是保障漁民安全的必要措施，原設計港嘴南北護岸間距為50公尺，但現況開口已超過100公尺，失去束縮功能，受浪潮影響，會提高船隻受損風險，也會加速淤砂回填，增加清淤負擔。

為保障漁民安全停泊，也並避免營建成本持續墊高，縣府決定自行負擔55%，約1.8億元，南北護岸工程會將目前在港池內的六座沉箱拖到護岸定位。

今年漁港啟用後，第一階段提供80席漁船泊位，年底浮動馬頭完工後，泊位將增至160席。農業處說，之後南北護岸工程將採「半半」施工模式，雖然航道由設計50公尺縮至35公尺，仍可維持雙向通行，保障船隻進出安全。

護岸 農業處

延伸閱讀

貨船爆炸致巴爾的摩港封航道 調查人員釐清事發原因

香港遊客出遊綠島 疑路況不熟騎機車掉落漁港

未落實監督颱風漁工安全撤離 監院糾正漁業署

龍洞灣潛水客「一直串」 可能進入航道 盼漁船看到不要「掃過去」

相關新聞

廣角鏡／西螺大橋72歲了 補強招標

跨越濁水溪連接彰化及雲林縣的西螺大橋，今年通車滿72年，由於大橋部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，恐影響通行安全，...

兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」歡樂登場 王惠美不忘宣傳設計展

國立傳統藝術中心及財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會今年與彰化縣政府合辦「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，23日晚間在社頭鄉運動公...

彰化縣府攜手鮮果多簽MOU 紅龍果進軍北部質感飲品通路

彰化縣政府邀集30家在地農產品牌，在臺北市「希望廣場農民市集」舉辦「彰化周」設攤展售，展現彰化農業的多樣風貌與通路媒合成...

王爺坐鎮彰化這處投開票所 民眾笑稱：不敢亂投票

核三延役公投今天登場，彰化縣北斗鎮有一處投開票所很特別，第882號投開票所設在寶藍宮廟埕，寶藍宮供奉李府、朱府、邢府三尊...

台中電競嘉年華開打！連辦7年首度移師台中車站

中部電競最大盛事「2025台中電競嘉年華」邁入第七屆，今年首度移師台中火車站舉辦，今、明兩天盛大登場，吸引全國電競好手較...

台中龍井、大肚新增360路公車 連接海線地區到台灣大道

台中市8月25日起新增 360路公車，串聯大肚車站、台灣大道到市區，也新增副線，包含「瑞井國小」等4處站點；原有325路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。