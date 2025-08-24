彰化漁港啟用但南北護岸經費卡關 縣府自籌1.8億啟動招標

彰化漁民盼了30多年的彰化漁港，已於今年6月開港啟用，但南北護岸工程3.35億元因經費不足遲遲無法施工，等不到中央撥款，彰化縣府決定自行負擔55%、約1.8億元，今年8月4日已完成上網招標。

受淤砂影響，彰化縣漁港多為候潮港。早在1991年，政府規劃彰濱工業區時，即預留50公頃土地作為彰化漁港預定地，期望打造中部第一座免候潮港。然而，歷經各種審查及工程延宕，直到2024年碼頭才完工，南北護岸工程卻因經費不足三度流標，港口一直無法全面運作。

縣府農業處說，彰化漁港建設最初中央規劃補助地方9成經費，縣府持續向農業部漁業署爭取補助，但漁業署認為已達當時匡列計畫款額度，使得南北護岸工程經費仍短缺，尚未完成。

農業處指出，彰化漁港港型設計經過水理計算及水工試驗，目的是維護港內泊區的靜態性，並控制港池航道淤砂量，南北護岸在天候惡劣、水文狀況不佳時，是保障漁民安全的必要措施，原設計港嘴南北護岸間距為50公尺，但現況開口已超過100公尺，失去束縮功能，受浪潮影響，會提高船隻受損風險，也會加速淤砂回填，增加清淤負擔。

為保障漁民安全停泊，也並避免營建成本持續墊高，縣府決定自行負擔55%，約1.8億元，南北護岸工程會將目前在港池內的六座沉箱拖到護岸定位。

今年漁港啟用後，第一階段提供80席漁船泊位，年底浮動馬頭完工後，泊位將增至160席。農業處說，之後南北護岸工程將採「半半」施工模式，雖然航道由設計50公尺縮至35公尺，仍可維持雙向通行，保障船隻進出安全。

