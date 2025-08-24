台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 警方公布交通管制措施

台中市石岡區公所本月29日至8月31日在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2025台中石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源區里市政宣導」活動，東勢警分局今天公布交通疏導措施，提醒參加民眾注意管制內容，呼籲多搭大眾運輸交通工具到場。

東勢分局表示，疏導日期、時段為8月29日早上3時至晚上8時、8月30日早上3時至晚上9時、8月31日早上3時至晚上8時，活動舉辦期間，國校巷規劃為行人徒步區，豐勢路1巷實施單向入場交通管制，若新社區往東勢區方向車流眾多，將禁止車輛由和盛街行駛往會場，引導車輛由新社區中和街與中正街口左轉往石岡區萬仙街。

因石岡區土牛休閒運動公園腹地狹小，進入公園主要道路受限於地形等因素，沿線路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車，為避免車多壅塞，主辦單位已規劃場外停車場、免費接駁車、單行道及行人徒步區等方案。

台中石岡熱氣球嘉年華活動周邊停車暨接駁站資訊：

一、石岡水壩站：石岡水壩停車場、石岡自行車租賃業者。

二、石岡區公所站：石岡和平夜市停車場、石岡旅客服務中心、石岡區公所前路邊停車格、石岡區公所停車場。

三、情人木橋站：情人木橋停車場、情人木橋河堤停車場。

四、東勢河濱公園站：東勢河濱公園停車場、東勢立體綜合停車場（收費）、東勢停7停車場。

五、土牛國小站：僅開放機車停放。

建議參展交通動線規劃：

一、入場：

（一）由國道四號下東勢端左轉豐勢路後直行→於豐勢路與明德路口左行豐勢路→於石岡水壩管理中心（或附近合作自行車租賃業者）停車場停車→搭乘免費接駁車前往會場→沿線停靠石岡區公所站、情人木橋站、抵達土牛國小站下車→徒步國校巷進入會場。

（二）由國道一號三義交流道下→苗140縣道→苗栗縣卓蘭鎮→經卓蘭大橋→沿東蘭路直行→於東關路左轉→直行東關路→右轉下東勢河濱公園停車場停車→搭乘免費接駁車前往會場→抵達土牛國小站下車→徒步國校巷進入會場。

（三）由北屯區東山路→新社區中興嶺→中和街→左轉中正街→直行萬仙街→右轉豐勢路→右轉豐勢路1巷進入活動會場或右轉東關路至東勢河濱公園停車場搭乘免費接駁車前往會場。

二、離場：

（一）土牛運動公園→沿河堤道路往東豐自行車道方向離場→左轉和順巷→直行萬墩巷→左轉豐勢路728巷→右轉豐勢路→續接國道四號離場或右轉石城街左轉東蘭路→卓蘭大橋→左轉苗140縣道離場。

（二）土牛運動公園→沿河堤道路往東豐自行車道方向離場→左轉和順巷→直行萬墩巷→左轉豐勢路728巷→直行萬仙街→中正街→右轉中和街→中興嶺圓環→北屯區東山路離場。

三、若民眾搭乘大眾運輸工具，可到達【下土牛】站的公車有：90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865及889。請使用台中市公車動態資訊網https://citybus.taichung.gov.tw/查詢。抵達土牛國小下車後徒步國校巷進入。 台中市石岡區公所8月29日至8月31日在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2025台中石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源區里市政宣導」活動。圖／石岡區公所提供

