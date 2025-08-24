快訊

初聘教授／工程領域師資需求強 年輕教師成頂大首選

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

他網購筆電「去京東買最划算」！列超香5優點 被讚記憶體也是高檔貨

台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 警方公布交通管制措施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市石岡區公所8月29日至8月31日在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2025台中石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源區里市政宣導」活動，警方公布交通管制措施。圖／警方提供
台中市石岡區公所8月29日至8月31日在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2025台中石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源區里市政宣導」活動，警方公布交通管制措施。圖／警方提供

台中市石岡區公所本月29日至8月31日在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2025台中石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源區里市政宣導」活動，東勢警分局今天公布交通疏導措施，提醒參加民眾注意管制內容，呼籲多搭大眾運輸交通工具到場。

東勢分局表示，疏導日期、時段為8月29日早上3時至晚上8時、8月30日早上3時至晚上9時、8月31日早上3時至晚上8時，活動舉辦期間，國校巷規劃為行人徒步區，豐勢路1巷實施單向入場交通管制，若新社區往東勢區方向車流眾多，將禁止車輛由和盛街行駛往會場，引導車輛由新社區中和街與中正街口左轉往石岡區萬仙街。

因石岡區土牛休閒運動公園腹地狹小，進入公園主要道路受限於地形等因素，沿線路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車，為避免車多壅塞，主辦單位已規劃場外停車場、免費接駁車、單行道及行人徒步區等方案。

台中石岡熱氣球嘉年華活動周邊停車暨接駁站資訊：

一、石岡水壩站：石岡水壩停車場、石岡自行車租賃業者。

二、石岡區公所站：石岡和平夜市停車場、石岡旅客服務中心、石岡區公所前路邊停車格、石岡區公所停車場。

三、情人木橋站：情人木橋停車場、情人木橋河堤停車場。

四、東勢河濱公園站：東勢河濱公園停車場、東勢立體綜合停車場（收費）、東勢停7停車場。

五、土牛國小站：僅開放機車停放。

建議參展交通動線規劃：

一、入場：

（一）由國道四號下東勢端左轉豐勢路後直行→於豐勢路與明德路口左行豐勢路→於石岡水壩管理中心（或附近合作自行車租賃業者）停車場停車→搭乘免費接駁車前往會場→沿線停靠石岡區公所站、情人木橋站、抵達土牛國小站下車→徒步國校巷進入會場。

（二）由國道一號三義交流道下→苗140縣道→苗栗縣卓蘭鎮→經卓蘭大橋→沿東蘭路直行→於東關路左轉→直行東關路→右轉下東勢河濱公園停車場停車→搭乘免費接駁車前往會場→抵達土牛國小站下車→徒步國校巷進入會場。

（三）由北屯區東山路→新社區中興嶺→中和街→左轉中正街→直行萬仙街→右轉豐勢路→右轉豐勢路1巷進入活動會場或右轉東關路至東勢河濱公園停車場搭乘免費接駁車前往會場。

二、離場：

（一）土牛運動公園→沿河堤道路往東豐自行車道方向離場→左轉和順巷→直行萬墩巷→左轉豐勢路728巷→右轉豐勢路→續接國道四號離場或右轉石城街左轉東蘭路→卓蘭大橋→左轉苗140縣道離場。

（二）土牛運動公園→沿河堤道路往東豐自行車道方向離場→左轉和順巷→直行萬墩巷→左轉豐勢路728巷→直行萬仙街→中正街→右轉中和街→中興嶺圓環→北屯區東山路離場。

三、若民眾搭乘大眾運輸工具，可到達【下土牛】站的公車有：90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865及889。請使用台中市公車動態資訊網https://citybus.taichung.gov.tw/查詢。抵達土牛國小下車後徒步國校巷進入。

台中市石岡區公所8月29日至8月31日在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2025台中石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源區里市政宣導」活動。圖／石岡區公所提供
台中市石岡區公所8月29日至8月31日在石岡區土牛休閒運動公園辦理「2025台中石岡熱氣球嘉年華暨珍愛水資源區里市政宣導」活動。圖／石岡區公所提供

情人 停車場 自行車

延伸閱讀

中市東勢投開票所管理員途中車禍 公所緊急遞補人力

台中東勢選務人員今早車禍受傷 民政局副局長彭岑凱慰問

熱氣球嘉年華閉幕 45天累計吸引逾68萬人次紀錄

台中山城雷雨 低海拔石岡山區也下冰雹

相關新聞

廣角鏡／西螺大橋72歲了 補強招標

跨越濁水溪連接彰化及雲林縣的西螺大橋，今年通車滿72年，由於大橋部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，恐影響通行安全，...

兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」歡樂登場 王惠美不忘宣傳設計展

國立傳統藝術中心及財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會今年與彰化縣政府合辦「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，23日晚間在社頭鄉運動公...

彰化縣府攜手鮮果多簽MOU 紅龍果進軍北部質感飲品通路

彰化縣政府邀集30家在地農產品牌，在臺北市「希望廣場農民市集」舉辦「彰化周」設攤展售，展現彰化農業的多樣風貌與通路媒合成...

王爺坐鎮彰化這處投開票所 民眾笑稱：不敢亂投票

核三延役公投今天登場，彰化縣北斗鎮有一處投開票所很特別，第882號投開票所設在寶藍宮廟埕，寶藍宮供奉李府、朱府、邢府三尊...

台中電競嘉年華開打！連辦7年首度移師台中車站

中部電競最大盛事「2025台中電競嘉年華」邁入第七屆，今年首度移師台中火車站舉辦，今、明兩天盛大登場，吸引全國電競好手較...

台中龍井、大肚新增360路公車 連接海線地區到台灣大道

台中市8月25日起新增 360路公車，串聯大肚車站、台灣大道到市區，也新增副線，包含「瑞井國小」等4處站點；原有325路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。