兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」歡樂登場 王惠美不忘宣傳設計展

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「李靜芳歌仔戲團」23日晚間在社頭鄉運動公園演出兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」，和許多小朋友熱烈互動。圖／彰化縣文化局提供
「李靜芳歌仔戲團」23日晚間在社頭鄉運動公園演出兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」，和許多小朋友熱烈互動。圖／彰化縣文化局提供

國立傳統藝術中心及財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會今年與彰化縣政府合辦「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，23日晚間在社頭鄉運動公園由知名的「李靜芳歌仔戲團」演出兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」，和許多小朋友熱烈互動，帶來一場親子溫馨賞戲的歡樂周末夜。

彰化縣長王惠美與立委陳素月、臺灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢、社頭鄉鄉長蕭浚二、代表會主席陳慶福等地方人士也與會，許多家長帶著小朋友舖著野餐墊席地而坐欣賞兒童劇，場面相當熱烈。

王惠美表示，特別感謝國立傳統藝術中心長期關注彰化縣兒童藝文教育，未來將持續透過教育、藝術深化本土文化傳承，讓戲曲與母語陪伴孩子快樂成長。她也為彰化縣即將在今年10月舉辦台灣設計展宣傳，將共有14個展覽館，歡迎各地朋友一起來看展。

「虎姑婆‧護孤婆」原創兒童劇翻轉虎姑婆的形象，感化誤入歧途的「彪彪」虎，更運用許多台灣俚語及民俗典故，讓小朋友透過欣賞傳統戲曲，更親近台灣母語文化。

彰化縣文化局長張雀芬表示，縣府相當重視傳統戲曲與母語推廣，透過多元展演結合藝術教育與台語教學，辦理多場親子共賞活動與校園扎根計畫，包括獲文化部補助的「半線母語—臺灣台語推廣計畫」，邀請優秀在地掌中劇團進入校園，讓學生在活潑的戲劇中學習母語。更推動「台語說故事列車」巡迴各鄉鎮圖書館，編製以彰化民俗與慶典為主題的台語繪本，並於暑假期間舉辦多梯次「半線母語夏令營」，從小培養孩童對母語及在地文化的認同。

「李靜芳歌仔戲團」23日晚間在社頭鄉運動公園演出兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」，和許多小朋友熱烈互動。記者林宛諭／攝影
「李靜芳歌仔戲團」23日晚間在社頭鄉運動公園演出兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」，和許多小朋友熱烈互動。記者林宛諭／攝影
「李靜芳歌仔戲團」23日晚間在社頭鄉運動公園演出兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」，許多小朋友和家長舖著野餐墊席地而坐欣賞。記者林宛諭／攝影
「李靜芳歌仔戲團」23日晚間在社頭鄉運動公園演出兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」，許多小朋友和家長舖著野餐墊席地而坐欣賞。記者林宛諭／攝影
「李靜芳歌仔戲團」23日晚間在社頭鄉運動公園演出兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」，彰化縣長王惠美等人也與會欣賞。圖／彰化縣文化局提供
「李靜芳歌仔戲團」23日晚間在社頭鄉運動公園演出兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」，彰化縣長王惠美等人也與會欣賞。圖／彰化縣文化局提供

朋友 歌仔戲

