廣角鏡／西螺大橋72歲了 補強招標

跨越濁水溪連接彰化及雲林縣的西螺大橋，今年通車滿72年，由於大橋部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，恐影響通行安全，彰化縣政府計畫以1億9690萬餘元辦理維修與補強工程，並上新漆，最近上網招標，如果順利發包，預定明年底完工，讓西螺大橋亮麗地迎向新的70年。

