蘋果、水梨掉滿地…台中梨山午後突下冰雹 果農憂衝擊農損

台中市梨山地區今天突然降下冰雹，有的如拇指大小，由於日前颱風楊柳造成蘋果、水梨掉滿地，果農憂心不知又要造成多少損失。

台中和平區約下午3時30分突然下起大雷雨，梨山松茂地區大雨中還夾雜冰雹，打在屋頂上發出叮叮咚咚響聲。

由於目前是梨產季，果農憂心不知會損失多少將採收的甘露梨、香馥梨，茶農也擔心波及茶葉，影響冬茶收成。

