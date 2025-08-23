快訊

彰化縣府攜手鮮果多簽MOU 紅龍果進軍北部質感飲品通路

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府邀集30家在地農產品牌，在臺北市「希望廣場農民市集」舉辦「彰化周」設攤展售，縣長王惠美（中）見證二林鎮農會與國內果汁包領導品牌「鮮果多」簽署合作備忘錄（MOU）。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府邀集30家在地農產品牌，在臺北市「希望廣場農民市集」舉辦「彰化周」設攤展售，展現彰化農業的多樣風貌與通路媒合成果，彰化縣長王惠美見證二林鎮農會與國內果汁包領導品牌「鮮果多」簽署合作備忘錄（MOU），宣告彰化優鮮紅龍果正式進軍北部質感飲品通路。

王惠美表示，所謂「吃在地，享當季」，彰化紅龍果種植面積達到431公頃，全國第二，其中二林鎮產量最多，此次除了與鮮果多簽署合作備忘錄外，「彰化優鮮」還與鮮果多聯合北部20家質感咖啡廳與飲品店，推出結合紅龍果的創意飲品設計，提升品牌加值。

王惠美指出，彰化縣每年皆舉辦紅龍果評鑑，讓紅龍果品質逐年提升，近年因應市場轉型，率先將「產地直送」轉化為具體行動，在全台超過300家的7-ELEVEN門市限量販售急速冷凍、真空包裝的「紅龍果綜合鮮果包」，讓全台消費者能輕鬆享受到美味的彰化鮮果。七夕即將到來，除玫瑰花外，改用鮮紅飽滿的紅龍果送禮，也能傳遞滿滿的愛與健康的心意。

王縣長進一步指出，「2025台灣設計展」即將於10月10日至26日，在彰化盛大登場，這次的設計展是歷年最大、首次橫跨鄉鎮市的策展規模。展區從彰化市、鹿港鎮、田尾鄉到田中鎮，共4個鄉鎮市規劃3大展區、14處主題場域，打造面積最大、主展館數最多的設計展，歡迎全國鄉親到訪彰化，感受彰化設計的無限潛力。

二林鎮農會理事長陳界灯表示，感謝王縣長用心媒合二林鎮農會和鮮果多簽署合作備忘錄，積極促銷二林鎮的紅龍果，歡迎大家蒞臨二林採買鮮果，品嘗最在地的新鮮與美味。

鮮果多創辦人黃崇閔表示，感謝彰化縣政府及二林鎮農會的全力支持，提供優質的紅龍果，讓所有消費者喝到新鮮現打的果汁，品嘗來自台灣最天然的滋味，並替果農開創更多通路，推廣台灣優質的農特產品。

新北市彰化同鄉總會總會長洪靜姿表示，很高興藉由這個平台讓青年有更多青創發展的機會，新北市彰化同鄉會總會所有的成員和區會，也會持續支持彰化本土農產品及所有的事業活動。

彰化縣政府邀集30家在地農產品牌，在臺北市「希望廣場農民市集」舉辦「彰化周」設攤展售，縣長王惠美見證二林鎮農會與國內果汁包領導品牌「鮮果多」簽署合作備忘錄（MOU）。圖／彰化縣政府提供
