台中電競嘉年華開打！連辦7年首度移師台中車站

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
親子共同體驗。圖／台中市運動局提供
中部電競最大盛事「2025台中電競嘉年華」邁入第七屆，今年首度移師台中火車站舉辦，今、明兩天盛大登場，吸引全國電競好手較勁，現場結合比賽、音樂與互動體驗，將台中車站化身次元戰場，掀起中台灣最強電競風潮。

運動局長游志祥今化身快打旋風酷炫角色「隆」，與大家同樂；另也邀請粉絲數破萬的知名網紅苔苔擔任活動大使，以及知名啦啦隊Formosa Sexy和在地戰隊閃電狼來到現場和大家交流，現場還有傳奇「弘光尙青」不老戰隊、職業隊伍ANK Gaming等，現場氣氛熱絡。

游志祥表示，台中電競嘉年華自2019年舉辦以來，今年邁入7年，可說是中部地區最具代表性的城市型電競活動，也象徵台中邁向電競友善城市的新里程碑，以全民參與、親子共融與沉浸體驗的模式，推動電競文化與市民生活連結得更緊密，展現台中電競的無限潛力與熱血精神。

運動局指出，賽事首日以高人氣格鬥遊戲「快打旋風6」八強決戰揭開序幕，實況主曾甜化身角色與觀眾進行1對1交流賽，最後由活動大使苔苔與Formosa Sexy成員帶來親子快打挑戰；壓軸登場的「傳說對決」冠軍隊伍，將於次日迎戰傳奇電競隊伍閃電狼Flash Wolves，上演「業餘對職業」的巔峰對決，勢必掀起高潮。

此外，現場更規劃電競主題市集、Switch及街機體驗區、元宇宙拳擊挑戰及親子互動遊戲，讓觀看比賽也想試試身手的市民能親身體驗電玩樂趣。

中部電競最大盛事「2025台中電競嘉年華」，今、明兩天在台中火車站二樓廣場盛大登場。圖／台中市運動局提供
