台中龍井、大肚新增360路公車 連接海線地區到台灣大道
台中市8月25日起新增 360路公車，串聯大肚車站、台灣大道到市區，也新增副線，包含「瑞井國小」等4處站點；原有325路公車則維持於上午尖峰時段提供1往返班次，進一步改善西屯、大肚、龍井與台灣大道間的交通便利性。
交通局長葉昭甫指出，由於全國公車駕駛人力不足，市府與客運業者合作，盤點現有運輸資源，嘗試強化公車路網；經過評估，大肚、龍井地區乘客有往返西屯區台灣大道以北的需求，交通局決定調整路網，確保有限運能發揮最大效益。
交通局表示，新闢的360路公車從大肚車站發車，行經華南路、遊園路及台灣大道公車專用道，到福林路口後改行駛福林路、福科路、福雅路、西屯路與遊園北路，最後抵達都會南街；乘客搭乘360路公車若須前往台中車站等地，可以在東海別墅到玉門路段之間轉乘其他公車。
交通局指出，360路公車每天有34班次，此外考量大肚區居民需求，市府同步新增360副線，行經平等街及華山路，並設置「鎮家寶社區」、「華山自由路口」、「瑞井國小」、「遊園路69巷營區口」等4處站點，每日提供10班次服務，便利沿線居民通勤。
交通局補充，市府持續推動「雙十公車優惠」，市民搭公車前10公里免費，超過10公里最多收10元，民眾可透過「台中市即時公車動態系統」、台中客運官網、「台中Go APP」等方式查詢班次與時刻資訊，亦可撥打1999市民一碼通專線洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言