台中龍井、大肚新增360路公車 連接海線地區到台灣大道

台中市8月25日起新增 360路公車，串聯大肚車站、台灣大道到市區，也新增副線，包含「瑞井國小」等4處站點；原有325路公車則維持於上午尖峰時段提供1往返班次，進一步改善西屯、大肚、龍井與台灣大道間的交通便利性。

交通局長葉昭甫指出，由於全國公車駕駛人力不足，市府與客運業者合作，盤點現有運輸資源，嘗試強化公車路網；經過評估，大肚、龍井地區乘客有往返西屯區台灣大道以北的需求，交通局決定調整路網，確保有限運能發揮最大效益。

交通局表示，新闢的360路公車從大肚車站發車，行經華南路、遊園路及台灣大道公車專用道，到福林路口後改行駛福林路、福科路、福雅路、西屯路與遊園北路，最後抵達都會南街；乘客搭乘360路公車若須前往台中車站等地，可以在東海別墅到玉門路段之間轉乘其他公車。

交通局指出，360路公車每天有34班次，此外考量大肚區居民需求，市府同步新增360副線，行經平等街及華山路，並設置「鎮家寶社區」、「華山自由路口」、「瑞井國小」、「遊園路69巷營區口」等4處站點，每日提供10班次服務，便利沿線居民通勤。

交通局補充，市府持續推動「雙十公車優惠」，市民搭公車前10公里免費，超過10公里最多收10元，民眾可透過「台中市即時公車動態系統」、台中客運官網、「台中Go APP」等方式查詢班次與時刻資訊，亦可撥打1999市民一碼通專線洽詢。