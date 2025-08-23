龍井、大肚人看過來！8月25日起新增360路 台灣大道轉乘更便利

台中市交通局為配合龍井、大肚區民眾通勤、通學需求，8月25日起新增360路，以及新增華山路360副線，增設「瑞井國小」等四處公車招呼站，每日提供正線34班、副線10班，325路仍維持上午尖峰時段1往返，以提升西屯、大肚、龍井間與台灣大道接駁的乘車便利性。

交通局長葉昭甫說明，全國大客車出現駕駛荒，台中市公車駕駛員人數也受影響，為讓有限運能有效運用，與客運業者盤點運輸資源，優化市區公車路網，以發揮幹支線公車各自的行駛功能。

葉昭甫指出，經盤點大肚、龍井地區乘客使用情形，及西屯區台灣大道以北區域大眾運輸量需求提升，也配合地方需求，325路公車維持「大肚車站（華山路）」上午6時20分發車往返服務。

交通局說明，8月25日起360路公車上路，自大肚車站發車後行經華南路、遊園路、遊園南路轉入台灣大道公車專用道，行駛至台灣大道福林路口即轉向，改行駛福林路、福科路、福雅路、西屯路、遊園北路至都會南街，民眾可於公車專用道東海別墅至玉門路之間轉乘其他路線前往目的地，讓海線公車動線與市區幹線路網無縫接軌。

交通局說明，此次將大肚區地方民意納入路線規畫，新加入「360副線」，進入大肚區平等街，並恢復大肚與龍井間華山路服務，增設「鎮家寶社區」、「華山自由路口」、「瑞井國小」、「遊園路69巷營區口」共4處公車招呼站，每日提供10班次服務，以滿足沿線社區居民乘車需求。

交通局說明，360路每日提供34班公車服務，讓龍井、大肚、西屯往來台灣大道更為便捷。台中市民搭乘公車可享10公里免費，超過10公里，最多只須支付10元車資的「雙十公車優惠」，查詢最新時刻與班次資訊，可透過「台中市即時公車動態系統」、台中客運官網或「台中Go」APP及https://citybus.taichung.gov.tw掌握即時動態，如有問題也可撥市民一碼通免費專線1999，歡迎民眾多加利用。