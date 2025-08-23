緊張了！南投草屯最大里投票熱度曝 截至中午恐未達3成

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
823立委罷免案及核三延役公投今投開票，南投草屯最大里「山腳里」投開票所粗估，截至中午投票率可能不到3成。記者賴香珊／攝影
823立委罷免案及核三延役公投今投開票，南投草屯最大里「山腳里」投開票所粗估，截至中午投票率可能不到3成。記者賴香珊／攝影

823立委罷免案及核三延役公投今天投開票，南投縣天氣晴朗，但民眾投票狀況似乎不太踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所人潮雖零星不斷，卻不太有排隊人潮，投票所人員粗估，截至中午投票率可能不到3成，但午飯後應會再有一波。

草屯全鎮總人口達9.7萬人，山腳里逾9000人是鎮內第一大里，選民也最多，每次選舉備受關注，當地利用虎山國小、山腳里集會所設置6處投開票所，其中5處在虎山國小，本次編號依序為第0017至0021號，粗估選舉人數逾6000人。

而虎山國小投開票所今天上午8時開放投票後，投票所主任管理員、管理人員及維安警力不敢大意，因規定引導選民至其所屬票所，同時留意周邊及選民動態，當地里民也陸續前往投票，但今天天氣雖不錯，但中午前投票狀況似乎不如以往。

該處投票所主任管理員表示，今天投票民眾雖零星不斷，但不像之前選總統、縣市長不時大排長龍，跟之前比較算不上踴躍，就該票所中午前投票率可能還不到3成，但有些民眾睡飽吃完午飯後才會出門投票，因此午後應會再有一波投票潮。

823立委罷免案及核三延役公投今投開票，南投草屯最大里「山腳里」投開票所粗估，截至中午投票率可能不到3成。記者賴香珊／攝影
823立委罷免案及核三延役公投今投開票，南投草屯最大里「山腳里」投開票所粗估，截至中午投票率可能不到3成。記者賴香珊／攝影

罷免 南投 公投 投票率

