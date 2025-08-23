快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

「燈怎麼暗了？」重啟核三公投日！高雄驚傳跳電…投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋未到先搶翻！彰化不二坊蛋黃酥掀排隊潮、電話也打不通

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
距中秋節還有一個半月，「500甜」獲「2甜」榮譽的彰化「不二坊蛋黃酥」之亂提前上演，今天上午排隊隊伍即達40公尺。記者劉明岩／攝影
距中秋節還有一個半月，「500甜」獲「2甜」榮譽的彰化「不二坊蛋黃酥」之亂提前上演，今天上午排隊隊伍即達40公尺。記者劉明岩／攝影

中秋節還有一個半月，「500甜」獲「2甜」榮譽的彰化「不二坊蛋黃酥」之亂提前上演，今天上午排隊隊伍即達40公尺；今天也是「不二坊」開放中秋節電話預購的頭一天，如同往年，很多民眾抱怨一直打幾十通話，就是打不進去。

不二坊蛋黃酥」在國內享有極高知度，蛋黃酥的酥酥口感，以及溢出的蛋黃香，而且不會很甜，由於宣稱「僅此一家，別無分店」，且不接受宅配及網購，儘管目前每顆漲到50元，平時仍要排著長長隊伍才買得到，每年中秋節前都會上演排隊之亂，常影響交通，及勞煩警方維持秩序。

距離中秋節還有一個半月，為避免中秋節前再上演的彰化不二坊「蛋黃酥」之亂，不二坊店方從今天（23日）起，開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每天上午9時到中午12時，下午則是2時30分到5時30分，店方強調中秋節訂單，不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。

今天是不二坊開放中秋節訂單第一天，很多民眾趕在上午9點就開始狂打電話，因電話占線，很多人都打不進去，葉小姐抱怨說，她打了約20通還是打不進去，只好動用家人一直連續地打，終於才訂到四盒，準備中秋送禮用。

不二坊蛋黃酥很難買到，最近又獲得「500甜」的「2甜」榮譽，變得更難買，今天適逢假日，排隊購買的隊伍長達30、40公尺，也影響周邊交通，有民眾就說：「太誇張了，中元節還沒到，離中秋節還一個半月，就排了這麼長」。

排隊買蛋黃酥的隊伍，不乏代購業者，由於代購利潤好，吸引很多學生、無業或經濟弱勢者排隊買蛋黃酥，再轉賣給代購業者，代購業者或者在網路或現場兜售，從中賺取差價，也方便寧可多花錢不想排隊的消費者，造就互取所需的蛋黃酥商機。

不過，昨天有民眾在網路稱，一家人到彰化市排不二坊的蛋黃酥，眼見前面有三、四十位代購，和太太正愁可能買不到，沒想到突然有兩位員工詢問他們從哪裡來，「接下來發生一件極其美妙的事情。」店員就領著所有散客，直接排到店門口正前方。這正凸顯不二坊蛋黃酥代購的盛況。

彰化縣獲得第1屆「500甜」名單，成績最好的是「2甜」為彰化「不二坊蛋黃酥」，「1甜」有11家，為Bruce Coffee 自家焙煎咖啡、BEAR BAKERY 小熊菓子、寶珍香桂圓蛋糕創始店(門市)、新口味食品行、施豆花、明豐珍兔仔寮牛舌餅、怡古齋人文茶館、幸福販賣所 The Happiness Shop、玉瓏坊名產麻糬、大元麻糬（鹹麻糬）、（源記）鹿港傳統粉粿冰。500甜名單參閱（https://500times.udn.com/wtimes/story/124537/8931871）

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，今天起開放中秋節電話預購，很多民眾抱怨電話打不進去。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，今天起開放中秋節電話預購，很多民眾抱怨電話打不進去。本報資料照片
距中秋節還有一個半月，「500甜」獲「2甜」榮譽的彰化「不二坊蛋黃酥」之亂提前上演，今天上午排隊隊伍即達40公尺。記者劉明岩／攝影
距中秋節還有一個半月，「500甜」獲「2甜」榮譽的彰化「不二坊蛋黃酥」之亂提前上演，今天上午排隊隊伍即達40公尺。記者劉明岩／攝影
距中秋節還有一個半月，「500甜」獲「2甜」榮譽的彰化「不二坊蛋黃酥」之亂提前上演，今天上午排隊隊伍即達40公尺。記者劉明岩／攝影
距中秋節還有一個半月，「500甜」獲「2甜」榮譽的彰化「不二坊蛋黃酥」之亂提前上演，今天上午排隊隊伍即達40公尺。記者劉明岩／攝影

中秋節 蛋黃酥 不二坊

延伸閱讀

82歲失智翁迷航5小時 從台中騎電動代步車40公里到彰化

彰化老翁誤信玉石投資遭騙90萬　女兒報警逮車手

來花50元遊地獄？彰化南天宮鬼月人氣夯 體弱、犯太歲者慎行

張啓楷彰化公投催票與王惠美同坐 表態「要成為最好人選」

相關新聞

緊張了！南投草屯最大里投票熱度曝 截至中午恐未達3成

823立委罷免案及核三延役公投今天投開票，南投縣天氣晴朗，但民眾投票狀況似乎不太踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所人潮雖...

中秋未到先搶翻！彰化不二坊蛋黃酥掀排隊潮、電話也打不通

距中秋節還有一個半月，「500甜」獲「2甜」榮譽的彰化「不二坊蛋黃酥」之亂提前上演，今天上午排隊隊伍即達40公尺；今天也...

龍井、大肚人看過來！8/25起新增360路 台灣大道轉乘更便利

台中市交通局為配合龍井、大肚區民眾通勤、通學需求，8月25日起新增360路，以及新增華山路360副線，增設「瑞井國小」等...

影／金子寶石誤丟進垃圾車 彰化婦人急死...清潔隊員幫忙找到

彰化縣溪湖鎮有婦人昨天誤把裝金飾和寶石的盒子當垃圾丟了，嚇得飛奔求助清潔隊，經過4名隊員把整車垃圾倒出來翻找，終於在1小...

中市東勢投開票所管理員途中車禍 公所緊急遞補人力

核三延役公投和7名國民黨立委罷免今投票，台中市東勢區1855號投開票所的1名管理員，今早前往投開票所途中發生車禍，當下送...

台中東勢選務人員今早車禍受傷 民政局副局長彭岑凱慰問

今天是台中市第八選區立委江啟臣罷免案投票，東勢區一名投開票所管理員騎車到投票所途中受傷，中市民政局副局長彭岑凱和東勢區長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。