中秋未到先搶翻！彰化不二坊蛋黃酥掀排隊潮、電話也打不通

距中秋節還有一個半月，「500甜」獲「2甜」榮譽的彰化「不二坊蛋黃酥」之亂提前上演，今天上午排隊隊伍即達40公尺；今天也是「不二坊」開放中秋節電話預購的頭一天，如同往年，很多民眾抱怨一直打幾十通話，就是打不進去。

不二坊蛋黃酥」在國內享有極高知度，蛋黃酥的酥酥口感，以及溢出的蛋黃香，而且不會很甜，由於宣稱「僅此一家，別無分店」，且不接受宅配及網購，儘管目前每顆漲到50元，平時仍要排著長長隊伍才買得到，每年中秋節前都會上演排隊之亂，常影響交通，及勞煩警方維持秩序。

距離中秋節還有一個半月，為避免中秋節前再上演的彰化不二坊「蛋黃酥」之亂，不二坊店方從今天（23日）起，開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每天上午9時到中午12時，下午則是2時30分到5時30分，店方強調中秋節訂單，不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。

今天是不二坊開放中秋節訂單第一天，很多民眾趕在上午9點就開始狂打電話，因電話占線，很多人都打不進去，葉小姐抱怨說，她打了約20通還是打不進去，只好動用家人一直連續地打，終於才訂到四盒，準備中秋送禮用。

不二坊蛋黃酥很難買到，最近又獲得「500甜」的「2甜」榮譽，變得更難買，今天適逢假日，排隊購買的隊伍長達30、40公尺，也影響周邊交通，有民眾就說：「太誇張了，中元節還沒到，離中秋節還一個半月，就排了這麼長」。

排隊買蛋黃酥的隊伍，不乏代購業者，由於代購利潤好，吸引很多學生、無業或經濟弱勢者排隊買蛋黃酥，再轉賣給代購業者，代購業者或者在網路或現場兜售，從中賺取差價，也方便寧可多花錢不想排隊的消費者，造就互取所需的蛋黃酥商機。

不過，昨天有民眾在網路稱，一家人到彰化市排不二坊的蛋黃酥，眼見前面有三、四十位代購，和太太正愁可能買不到，沒想到突然有兩位員工詢問他們從哪裡來，「接下來發生一件極其美妙的事情。」店員就領著所有散客，直接排到店門口正前方。這正凸顯不二坊蛋黃酥代購的盛況。