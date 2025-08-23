聽新聞
影／金子寶石誤丟進垃圾車 彰化婦人急死...清潔隊員幫忙找到
彰化縣溪湖鎮有婦人昨天誤把裝金飾和寶石的盒子當垃圾丟了，嚇得飛奔求助清潔隊，經過4名隊員把整車垃圾倒出來翻找，終於在1小時後找到，貴重首飾重回身邊，失主連連對清潔隊員稱謝不已。
溪湖鎮長何炳樺說，昨天傍晚6點多接獲婦人來電救助，表示她把裝有包括2錢的金飾、寶石等貴重物品的盒子當成垃圾丟進垃圾袋，被清潔車載走了，他立即指示清潔隊幫忙找。
當下清潔車立即開回隊部，把整車垃圾統統倒出來，4名隊員與民眾仔細翻找近1小時，終於在7點多找到，當婦人看到自家袋子開心的說「是啦，就是這袋啦」，除了稱謝，也連連對清潔隊員說抱歉。
婦人告訴清潔隊，裡面的金飾和寶石她存放10幾年，對她而言都很有紀念性，一時失誤當成垃圾丟了，實在嚇出冷汗，能失而復得，實在很感謝清潔隊員。
何炳樺說，雖為了找金飾，也耽誤垃圾車的正常收運行程，但清潔隊秉持「幫民眾找回丟失物才是最重要的事」。不過仍要提醒大家，務必將貴重物品收好，千萬不要誤混入垃圾袋中，以免造成財物損失。
