台中東勢選務人員今早車禍受傷 民政局副局長彭岑凱慰問
今天是台中市第八選區立委江啟臣罷免案投票，東勢區一名投開票所管理員騎車到投票所途中受傷，中市民政局副局長彭岑凱和東勢區長翁培真代表市長盧秀燕、民政局長吳世瑋及中市選委會主委黃崇典關心慰問。
東勢區公所表示，東勢區第1855號投開票所48歲盧姓管理員今早上7時，騎車到投開票所途中發生交通事故，造成左手無名指、左手肘、左膝擦傷及臀部挫傷，送醫治療及包紮後，已返家休養。
公所隨即啟動應變機制，調派預備管理員支援該投開票所選務工作，相關作業均正常進行，並未影響選務運作；民政局副局長彭岑凱及東勢區長翁培真已代表市長盧秀燕、民政局長吳世瑋及中市選委會主委黃崇典前往關心慰問。
