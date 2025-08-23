地方采風／謝智宇返鄉接父業 打造高山牛番茄故鄉

南投仁愛鄉青農謝智宇6年前辭去廚具公司幹部職務，返鄉種植牛番茄，靠著智慧化溫室管理，溫室栽培規模從1公頃擴大至8公頃，成功打入國內市場，並帶動在地農友提升產能與收益。

現年38歲的謝智宇，大學畢業後曾任職廚具公司幹部，卻在父親一句「回來接棒吧」下決定返鄉。剛投入農業時雖有長輩經驗傳承，但自認管理知識不足，他幾乎把農會、農改場開設的課程都上過，逐步補強專業，並發現仁愛鄉高海拔氣候涼爽、病蟲害少，具有栽培高品質牛番茄的優勢。

為提升產量與品質，他引進智慧化溫室栽培技術，建立專業生產，不僅省工更能穩定品質。考量市場區隔，他刻意將牛番茄產期與平地錯開，在平地難產好果的夏季反而大量出貨，還建立產銷履歷，產品供不應求，成功與一般通路區隔。

隨著客戶需求增加，他逐漸從盤商通路轉型為契作生產，市場遍及全國，每年溫室面積平均增加1公頃，如今已擴大到8公頃，規模與收益遠超當初，希望將仁愛鄉打造為「高山牛番茄的故鄉」。

謝智宇說，經營農業需要熱情，更需要專業與交流，因此他也積極將所學分享給產銷班農友，鼓勵大家拋棄靠天吃飯的傳統型態，一起透過智慧化栽培提升品質，讓仁愛牛番茄更具競爭力，農友收益也跟著增加。