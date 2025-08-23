聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣推介壽新村、員林車站北側都更

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣政府推動「員林市員林車站北側」都市更新計畫，規畫商業與停車空間。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府推動「員林市員林車站北側」都市更新計畫，規畫商業與停車空間。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府公告推動「彰化市介壽新村」及「員林市員林車站北側」兩處都市更新計畫，面積分別為9.171公頃及1.4公頃，透過活化公有地與增設公共設施，帶動社區更新。兩案進入公開展覽程序，廣納地方意見，作為後續都更單元研擬依據。

彰化市介壽新村更新範圍9.171公頃，涵蓋介壽橋兩側街廓，北以中興路為界、南至介壽北路108巷、東至都市計畫邊界、西至介壽北路，鄰近多所學校、八卦山生態園區與縣立體育館。

員林市台鐵員林站北側更新範圍1.4公頃，北至萬年路三段、南至靜修路、東至博愛路、西至中山路，屬早期車站周邊發展區域，現況以舊型社區與狹窄巷弄為主，並包含縣府舊宿舍等。

建設處指出，介壽新村區域內公有土地多、老舊平房密集，聯外道路不佳，過去雖有零星縣有財產標售，但難以帶動整體開發，因此納入都更，盼引進公益設施與開放空間。員林車站北側更新計畫則鄰近市場與鬧區，周邊也規畫社會住宅，未來將兼具商業與停車功能。

彰化縣已有員林市「黃金帝國」及彰化市「警察宿舍與魚市場」等公辦都更案推動中，預計分別於年底及明年中對外招商。對於新公告的兩處更新範圍，建設處表示，將先鎖定部分小單元推動公辦都更，並鼓勵民間有意願者自辦。

兩案公開展覽至9月15日，相關書圖可於縣府建設處更新發展科及當地公所查閱，亦可至「彰化縣政府建設處」官網下載。

「彰化市介壽新村」都市更新計畫面積達9.171公頃。圖／彰化縣府提供
「彰化市介壽新村」都市更新計畫面積達9.171公頃。圖／彰化縣府提供

彰化 都更 員林 都市更新

延伸閱讀

彰縣推2大都更案 介壽新村、員林車站北側納入更新

分享「萊爾校長」影音遭強制退出 彰縣議員：不服輸再PO一次才成功

彰化員林市巧思 斥資近2千萬改造台鐵鐵路高架橋下空間為社區活動中心

住警器立大功！彰化市三代同堂成功逃生 全縣今年20戶躲過火劫

相關新聞

中市府再標售土地 房仲：開發效益有限

台中市地政局9月9日將標售水湳機場原址區段徵收區及13期、14期重劃區共173筆土地，民進黨議員批市長盧秀燕為「賣地女王...

彰化縣推介壽新村、員林車站北側都更

彰化縣政府公告推動「彰化市介壽新村」及「員林市員林車站北側」兩處都市更新計畫，面積分別為9.171公頃及1.4公頃，透過...

廣角鏡／遲了38年的婚紗照

「好想有一張婚紗照，留作紀念。」南投信義鄉61歲甘先生5年前中風成為植物人，妻子辛苦照顧多年，唯一遺憾是結婚38年未曾拍...

地方采風／謝智宇返鄉接父業 打造高山牛番茄故鄉

南投仁愛鄉青農謝智宇6年前辭去廚具公司幹部職務，返鄉種植牛番茄，靠著智慧化溫室管理，溫室栽培規模從1公頃擴大至8公頃，成...

輪椅上的新郎與花束裡的新娘 植物人夫妻婚紗夢圓惹哭眾人

「好想有一張婚紗照，留作紀念。」信義鄉61歲甘先生5年前中風成為植物人，妻子獨力照顧多年，因家境清寒未能拍婚紗，始終覺得...

豪雨雨水迴堵花田釀百萬災損 農水署彰管處併案改善兩灌排

彰化縣兩天前傍晚下大雨，永靖鄉浮圳中排五的水位又高漲，迴堵到上游田尾鄉，造成沿線的新興村、福田等村農田再度淹水，農民氣得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。