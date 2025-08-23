彰化縣推介壽新村、員林車站北側都更

彰化縣政府公告推動「彰化市介壽新村」及「員林市員林車站北側」兩處都市更新計畫，面積分別為9.171公頃及1.4公頃，透過活化公有地與增設公共設施，帶動社區更新。兩案進入公開展覽程序，廣納地方意見，作為後續都更單元研擬依據。

彰化市介壽新村更新範圍9.171公頃，涵蓋介壽橋兩側街廓，北以中興路為界、南至介壽北路108巷、東至都市計畫邊界、西至介壽北路，鄰近多所學校、八卦山生態園區與縣立體育館。

員林市台鐵員林站北側更新範圍1.4公頃，北至萬年路三段、南至靜修路、東至博愛路、西至中山路，屬早期車站周邊發展區域，現況以舊型社區與狹窄巷弄為主，並包含縣府舊宿舍等。

建設處指出，介壽新村區域內公有土地多、老舊平房密集，聯外道路不佳，過去雖有零星縣有財產標售，但難以帶動整體開發，因此納入都更，盼引進公益設施與開放空間。員林車站北側更新計畫則鄰近市場與鬧區，周邊也規畫社會住宅，未來將兼具商業與停車功能。

彰化縣已有員林市「黃金帝國」及彰化市「警察宿舍與魚市場」等公辦都更案推動中，預計分別於年底及明年中對外招商。對於新公告的兩處更新範圍，建設處表示，將先鎖定部分小單元推動公辦都更，並鼓勵民間有意願者自辦。

兩案公開展覽至9月15日，相關書圖可於縣府建設處更新發展科及當地公所查閱，亦可至「彰化縣政府建設處」官網下載。