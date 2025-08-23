中市府再標售土地 房仲：開發效益有限

台中市地政局9月9日將標售水湳機場原址區段徵收區及13期、14期重劃區共173筆土地，民進黨議員批市長盧秀燕為「賣地女王」，卸任前再標售市有土地，帶動房價飆漲。房仲分析，現在房市冷，加上18個月限期開工令，土地標售買氣恐不振。地政局表示，高雄、台南、桃園、新北近期皆依法標售土地，中市並非特例。

台中市今年2月首波標售底價747億元，133筆土地僅脫標18.1%，創歷史新低；5月標售水湳17筆土地，脫標率更降至17.6%。市府9月釋出水湳機場原址17筆、13期大慶20筆、14期美和庄136筆土地。

地政局指出，水湳經貿園區有中央公園、國際會展中心等重大建設；13期鄰近捷運綠線、台鐵與高鐵站；14期則有台中巨蛋、大型百貨及洲際棒球場，將帶動土地活化與區域發展。

民進黨議員陳淑華批評，盧秀燕任內賣地逾千億，即使脫標率低，仍持續公開標售，忽略長遠都市規畫，恐墊高地價、導致房價飆升。議員張芬郁指出，今年2月、6月已辦理土地標售，市府財源已獲挹注，9月又標售土地，質疑其必要性。

台中市地政局表示，區段徵收及市地重劃屬財務自償土地開發，開發費用多以平均地權基金及金融機構貸款支應，所取得的配餘地與抵費地依法須公開標售，以清償借貸、降低利息，盈餘將用於公共設施維護以及充實平均地權基金，六都皆有類似作法，近期也多有標售動作。

台灣房屋集團資深經理陳定中分析，市府這次釋出的土地，多為前2波未標脫土地，13期、14期多為狹長零碎地，水湳園區以低容積率土地為主，開發效益有限；現階段房市冷清，政府打炒房與限期開工政策，建商態度保守，買氣預料冷淡，觀望氛圍濃厚。