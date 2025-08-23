聽新聞
0:00 / 0:00

中市府再標售土地 房仲：開發效益有限

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市地政局9月標售水湳經貿園區生態段配餘地，緊鄰台中巨蛋等重大建設。圖／台中市政府提供
台中市地政局9月標售水湳經貿園區生態段配餘地，緊鄰台中巨蛋等重大建設。圖／台中市政府提供

台中市地政局9月9日將標售水湳機場原址區段徵收區及13期、14期重劃區共173筆土地，民進黨議員批市長盧秀燕為「賣地女王」，卸任前再標售市有土地，帶動房價飆漲。房仲分析，現在房市冷，加上18個月限期開工令，土地標售買氣恐不振。地政局表示，高雄、台南、桃園、新北近期皆依法標售土地，中市並非特例。

台中市今年2月首波標售底價747億元，133筆土地僅脫標18.1%，創歷史新低；5月標售水湳17筆土地，脫標率更降至17.6%。市府9月釋出水湳機場原址17筆、13期大慶20筆、14期美和庄136筆土地。

地政局指出，水湳經貿園區有中央公園、國際會展中心等重大建設；13期鄰近捷運綠線、台鐵與高鐵站；14期則有台中巨蛋、大型百貨及洲際棒球場，將帶動土地活化與區域發展。

民進黨議員陳淑華批評，盧秀燕任內賣地逾千億，即使脫標率低，仍持續公開標售，忽略長遠都市規畫，恐墊高地價、導致房價飆升。議員張芬郁指出，今年2月、6月已辦理土地標售，市府財源已獲挹注，9月又標售土地，質疑其必要性。

台中市地政局表示，區段徵收及市地重劃屬財務自償土地開發，開發費用多以平均地權基金及金融機構貸款支應，所取得的配餘地與抵費地依法須公開標售，以清償借貸、降低利息，盈餘將用於公共設施維護以及充實平均地權基金，六都皆有類似作法，近期也多有標售動作。

台灣房屋集團資深經理陳定中分析，市府這次釋出的土地，多為前2波未標脫土地，13期、14期多為狹長零碎地，水湳園區以低容積率土地為主，開發效益有限；現階段房市冷清，政府打炒房與限期開工政策，建商態度保守，買氣預料冷淡，觀望氛圍濃厚。

房價 房市 盧秀燕 台中市 重劃區 打炒房 土地標售 區段徵收 台中巨蛋

延伸閱讀

盧秀燕車掃防曬「祕密武器」再掀話題 女網友哀號：又要缺貨了啦！

盧秀燕車掃「祕密武器」不到300能入手 網喊：又要缺貨啦

國民黨主席改選…外界點名黃敏惠 黃回這8個字

公民團體稱為學費、生活費所苦 喊話盧秀燕普發5萬

相關新聞

中市府再標售土地 房仲：開發效益有限

台中市地政局9月9日將標售水湳機場原址區段徵收區及13期、14期重劃區共173筆土地，民進黨議員批市長盧秀燕為「賣地女王...

彰化縣推介壽新村、員林車站北側都更

彰化縣政府公告推動「彰化市介壽新村」及「員林市員林車站北側」兩處都市更新計畫，面積分別為9.171公頃及1.4公頃，透過...

廣角鏡／遲了38年的婚紗照

「好想有一張婚紗照，留作紀念。」南投信義鄉61歲甘先生5年前中風成為植物人，妻子辛苦照顧多年，唯一遺憾是結婚38年未曾拍...

地方采風／謝智宇返鄉接父業 打造高山牛番茄故鄉

南投仁愛鄉青農謝智宇6年前辭去廚具公司幹部職務，返鄉種植牛番茄，靠著智慧化溫室管理，溫室栽培規模從1公頃擴大至8公頃，成...

輪椅上的新郎與花束裡的新娘 植物人夫妻婚紗夢圓惹哭眾人

「好想有一張婚紗照，留作紀念。」信義鄉61歲甘先生5年前中風成為植物人，妻子獨力照顧多年，因家境清寒未能拍婚紗，始終覺得...

豪雨雨水迴堵花田釀百萬災損 農水署彰管處併案改善兩灌排

彰化縣兩天前傍晚下大雨，永靖鄉浮圳中排五的水位又高漲，迴堵到上游田尾鄉，造成沿線的新興村、福田等村農田再度淹水，農民氣得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。