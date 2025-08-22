守護家園到文化典範…成美公堂140周年 文化資產論壇見證民間傳承

台灣的三合院，不僅是傳統建築工藝的結晶，更是家族歷史與地方文化的縮影。為凝聚更多民間力量守護文化資產，頂新和德文教基金會9月將在彰化永靖成美文化園舉辦「百年傳承 成家之美──2025民間文化資產與老建築保存論壇」，邀集全台修復傳統建築的案例及專家學者齊聚對談。

論壇聚焦「家族保存傳承」及「地方老屋保存實務」兩大議題，由頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩以「從家開始：成美公堂保存修復的文化意義與世代責任」揭開序幕，邀請芎林鄭氏家廟鄭香辰召集人、霧峰林家林俊明董事長分享經驗，由成美公堂修復參與者──國立台北藝術大學林會承名譽教授與郭俊沛建築師主持對談，並聚焦「地方老屋保存」，邀集台南歷史街區振興補助執行計畫主持人曾憲嫻教授、台灣小鎮文化協會理事長許書基、苗栗縣傳統聚落文化協會總幹事許書凡，由國立雲林科技大學臺灣無形文化資產保存與活化中心王瀞苡主任主持，並與鍾心怡建築師共同探討文化資產保存的未來方向。

今年適逢永靖成美公堂創建140周年，這座建於1885年的三合院，是彰化縣登錄的歷史建築，也是民間自主保存文化資產的典範，頂新和德文教基金會創辦人魏應充關注文化資產保存關注文化資產保存，推動成美公堂修復。

頂新和德文教基金會並參與台北市「幸町日式宿舍」的維護與活化，打造「文房‧文化閱讀空間」，更進一步推展「人文創生計畫」，長期致力於文化資產的保存、修復、維護與再利用，期盼透過文化資產的延續，彰顯人文精神，讓每一座老建築皆能成為啟發未來的典範。