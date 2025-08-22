因應罷免、公民投票台中禁挖路 查獲3違規各罰3萬元

因應罷免與公民投票明天舉行，台中市政府17日到24日禁挖掘道路及施工，中市府今天說，期間市府建設團隊不定期巡查，截至21日，查獲3件違規案件，將各罰新台幣3萬元。

中市府建設局表示，禁挖措施涵蓋全市道路，也成立稽查小組，擅自挖掘違規案包含沙鹿區、西屯區與太平區各1件，將依台中市道路挖掘管理自治條例規定，每案罰3萬元。

建設局長陳大田表示，為確保市民投票過程順利，市府函知各機關及管線單位，配合調整挖掘及施工作業規劃，提前安排工序與工期，加強現場監控與安全措施，確保施工不影響交通順暢及計票網路服務。

陳大田說，市府同時提醒承包商遵守規定，避免違規挖掘或施工，保障市民行使投票權利，維護公共安全與民主程序順利進行。

建設局表示，稽查小組將持續加強巡查，透過現地稽查與取締，明確告知施工人員禁挖規範，感謝各管線及施工單位配合。