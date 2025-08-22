快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

因應罷免、公民投票台中禁挖路 查獲3違規各罰3萬元

中央社／ 台中22日電
因應罷免與公投投票，台中市政府自17日起到24日全面禁止道路挖掘及施工，市府22日公布不定期巡查結果，截至21日共查獲3件違規，依法裁罰。圖／中央社（台中市政府提供）
因應罷免與公投投票，台中市政府自17日起到24日全面禁止道路挖掘及施工，市府22日公布不定期巡查結果，截至21日共查獲3件違規，依法裁罰。圖／中央社（台中市政府提供）

因應罷免與公民投票明天舉行，台中市政府17日到24日禁挖掘道路及施工，中市府今天說，期間市府建設團隊不定期巡查，截至21日，查獲3件違規案件，將各罰新台幣3萬元。

中市府建設局表示，禁挖措施涵蓋全市道路，也成立稽查小組，擅自挖掘違規案包含沙鹿區、西屯區與太平區各1件，將依台中市道路挖掘管理自治條例規定，每案罰3萬元。

建設局長陳大田表示，為確保市民投票過程順利，市府函知各機關及管線單位，配合調整挖掘及施工作業規劃，提前安排工序與工期，加強現場監控與安全措施，確保施工不影響交通順暢及計票網路服務。

陳大田說，市府同時提醒承包商遵守規定，避免違規挖掘或施工，保障市民行使投票權利，維護公共安全與民主程序順利進行。

建設局表示，稽查小組將持續加強巡查，透過現地稽查與取締，明確告知施工人員禁挖規範，感謝各管線及施工單位配合。

投票 罷免 公投 台中市

延伸閱讀

823罷免投票前夕府院高層人事改組 江啟臣：原班人馬大風吹！

823倒數24小時 綠雙北黨部深坑車掃催同意罷免票

否認授意偽冒罷免連署 國民黨新北市黨部書記長要求「當庭對質」

藍營新店合體催票不同意罷免 喊話：超越羅明才得票數

相關新聞

輪椅上的新郎與花束裡的新娘 植物人夫妻婚紗夢圓惹哭眾人

「好想有一張婚紗照，留作紀念。」信義鄉61歲甘先生5年前中風成為植物人，妻子獨力照顧多年，因家境清寒未能拍婚紗，始終覺得...

豪雨雨水迴堵花田釀百萬災損 農水署彰管處併案改善兩灌排

彰化縣兩天前傍晚下大雨，永靖鄉浮圳中排五的水位又高漲，迴堵到上游田尾鄉，造成沿線的新興村、福田等村農田再度淹水，農民氣得...

豐原烤鴨店食品中毒逾300人不適 業者願承擔賠償

豐原區北平金銀樓烤鴨直營店於7月底發生食品中毒事件，造成逾300人出現身體不適，台中市衛生局調查後，確認該店供應餐食引發...

彰縣推2大都更案 介壽新村、員林車站北側納入更新

彰化縣政府公告推動「彰化市介壽新村」及「員林市員林車站北側」兩處都市更新計畫，面積分別達9.171公頃與1.4公頃，將透過公有地活化與公共設施增設，帶動社區更新。縣府表示，兩案均已進入公開展覽程序，將廣納地方意見，作為後續都更單元研擬依據。

車位不足、無遮陽 台中海洋館人潮車潮熱爆

歷經3名市長籌畫的台中海洋館，昨首日對外試營運， 7梯次3500張門票被搶光，企鵝區、水母區人潮大爆滿；現場停車位不足，...

南投48拍 客庄子弟「返家」奪首獎

48小時拚創意，青年用鏡頭說故事。「南投48拍短影音限時創作賽」歷經初賽徵件與決賽拍攝激烈競爭，8強隊伍須在48小時內完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。