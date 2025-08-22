輪椅上的新郎與花束裡的新娘 植物人夫妻婚紗夢圓惹哭眾人

「好想有一張婚紗照，留作紀念。」信義鄉61歲甘先生5年前中風成為植物人，妻子獨力照顧多年，因家境清寒未能拍婚紗，始終覺得遺憾。創世基金會草屯分院得知後，邀集攝影師伍孟哲、新娘秘書王秀惠義助，上山為夫妻留下遲來38年的婚紗照，補上缺憾。

伍孟哲與王秀惠昨天隨創世工作人員前往信義鄉山區，王秀惠先替夫妻梳妝換裝。甘先生雖插著鼻胃管，坐在輪椅上仍顯精神；身著西裝的他與捧花偎依的妻子，臉上洋溢幸福神情，場面溫馨動人。

王秀惠說，這是她第一次為植物人家庭化妝打理，能讓人圓夢「是很榮幸的幸福」；伍孟哲則直言，用鏡頭替夫妻留下幸福影像，自己也深感快樂。

創世草屯分院指出，「職人助植人」系列活動，需要各行各業專業職人投入，以專業與愛心陪伴植物人家庭。若民眾願意響應，可洽詢專線（049）2551119。