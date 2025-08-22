豪雨雨水迴堵花田釀百萬災損 農水署彰管處併案改善兩灌排

彰化縣兩天前傍晚下大雨，永靖鄉浮圳中排五的水位又高漲，迴堵到上游田尾鄉，造成沿線的新興村、福田等村農田再度淹水，農民氣得跳腳，要求改善水路；農田水利署彰化管理處今勘查，將與湳港舊圳分線灌溉水路改善工程併案評估改善。

田尾鄉蕭姓、張姓等多名農民表示，永靖鄉浮圳村大排路旁的浮圳中排五，40年前配合農地重劃工程，排水寬度縮減為現今規模，與湳港舊圳分線交界處建造成道路代替橋梁，道路護岸水泥版距離溝底約1公尺，原本高度可以，但近年經常暴雨，水位升高幾乎滿溢到大排路，被道路護岸水泥版擋住的大水根本來不及渲洩，迴堵到上游田尾鄉的新興村等村造成農田淹水。

新興村黃姓農民種植面積約8分地的菊花，7月丹娜絲颱風時暴雨，浮圳中排五的水流倒灌漫溢到他田裡，含苞待放的菊花全遭水淹，損失約百萬元。黃姓農民說，下游的水泥版若不升高，大量雨水倒灌連同垃圾流進花田，花卉就沒救。

張姓等農民指出，因渠道設計老舊，水泥版已妨礙水流，必須升高，湳港舊圳分線灌溉水路的箱涵也要升高加大，以便灌溉水與浮圳中排五的水交匯能順暢排水，避免重演淹水災害，此外，兩條灌排交會處的道路最好改成橋梁，橋梁厚度不如道路，橋底升高就能免除路基太低阻礙底下排水。

農水署彰化管理處今與新興村長蒲創結會勘後表示，農民反映的浮圳中排五，是1971年間水利署辦理農田排水設計標準規劃所施設的梯型砌石斷面渠道，丹娜絲豪雨當地最大時雨量達153毫米，超出排水系統設計標準，導致周遭農田淹水，退水後，彰管處立即啓動清淤開口契約，調派暗渠專用的大型高壓沖淤機具和人員清除暗渠內淤積土砂，儘速恢復原有斷面來確保排水暢通。

農水署彰化管理處說，農水路箱涵斷面不足的部分，經查箱涵與目前施工中的湳港舊圳分線灌溉水路改善工程橫交，上下共存，因此將併案評估改善暗渠改，採工法克服或底版共構等堅固且易於後續清淤的設計，以提高防護能力，降低淤砂阻塞洪流而溢淹風險。