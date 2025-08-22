快訊

影／823罷免投票前最後衝刺 游顥：投下不同意守護南投

攝影中心／ 記者黃仲裕／南投即時報導
立法委員羅廷瑋（左）為游顥（右）噴防曬噴霧。記者黃仲裕／攝影
南投縣長許淑華陪同立法委員游顥今天前往南投市宣傳反惡罷，兩人在新竹市長高虹安、立法委員吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、林沛祥、邱鎮軍、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、游顥以及台中市政府工策會副總幹事林家興的陪同下進行車隊掃街。許淑華說，希望能將投票率拉高到五成，盡力的衝到目標，但她也有信心不同意罷免會高出同意非常多。

游顥表示，反惡罷選戰讓他忙得筋疲力盡，但他會用海龍蛙兵時期的心態來面對這場大惡罷。每一張不同意罷免的選票都是在代表守護南投，也是代表著對賴清德總統發動大惡罷的不信任票，他呼籲民眾明天一定要一起出門投票。

南投縣長許淑華（後左一）、新竹市長高虹安（中右二）與立法委員游顥（中右一）今天前往南投市宣傳反惡罷前自拍。記者黃仲裕／攝影
南投縣長許淑華（右）與立法委員游顥（左）今天前往南投市宣傳反惡罷。記者黃仲裕／攝影
