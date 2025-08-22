快訊

橋面坍塌慘況曝！大陸黃河特大橋繩索斷裂16人墜落 居民嚇醒：像地震一樣

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

南投縣府推文化景點旅行 解謎集章抽智慧手錶

中央社／ 南投縣22日電
南投縣政府推動文化景點旅行，包含南投戲院、水里蛇窯、埔里紙教堂等，遊客到景點時，以手機進行擴增實境問答解謎，就能掃碼集章換環保餐具，還有機會抽智慧手錶，縣府22日舉行記者會宣傳活動。圖／中央社（南投縣政府提供）
南投縣政府推動文化景點旅行，包含南投戲院、水里蛇窯、埔里紙教堂等，遊客到景點時，以手機進行擴增實境問答解謎，就能掃碼集章換環保餐具，還有機會抽智慧手錶，縣府22日舉行記者會宣傳活動。圖／中央社（南投縣政府提供）

南投縣政府推文化景點旅行，包含南投戲院、水里蛇窯與埔里紙教堂等，遊客到景點時以手機進行擴增實境問答解謎，就能掃碼集章，可兌換環境保護餐具，還有機會抽中智慧手錶。

投縣府文化局推動「南投記憶篇章，文旅集章趣」，民眾可選有興趣主題踏點，透過手機進行擴增實境問答解謎後，就能掃描QR Code集章，蒐集各場域「專屬章印圖騰」，集滿3枚章印可換限量環保餐具，還能參加抽獎，有機會獲Apple Watch SE智慧手錶。

縣府今天對外宣傳，南投縣副縣長王瑞德表示，南投有豐富文化底蘊，活動即日起到10月15日，結合沉浸式導覽技術，邀民眾走訪南投文化場域，這段期間縣內還有日月潭國際萬人泳渡、南投世界茶業博覽會與國慶焰火等精彩活動，邀遊客踴躍參與。

文化局表示，活動以「匠心藝跡，藝文軸線」、「地方人文，環教生態」與「文史建築，時光漫遊」為體驗主題，邀縣內22處特色文化景點，包含廣興紙寮、日月老茶廠、南投縣文化園區與南投稅務出張所等參與。

南投縣

延伸閱讀

影／823氣氛冷 許淑華、高虹安力挺游顥催票 擔心選民忘了這事

台中太平失智翁釣魚未歸 竟夜騎50公里連車摔落南投田間獲救

「南投48拍短影音限時創作賽」頒獎典禮圓滿舉行 創意與實力齊放光芒

短影音限時創作賽！返鄉故事太催淚 南投年輕夫妻奪冠

相關新聞

輪椅上的新郎與花束裡的新娘 植物人夫妻婚紗夢圓惹哭眾人

「好想有一張婚紗照，留作紀念。」信義鄉61歲甘先生5年前中風成為植物人，妻子獨力照顧多年，因家境清寒未能拍婚紗，始終覺得...

豪雨雨水迴堵花田釀百萬災損 農水署彰管處併案改善兩灌排

彰化縣兩天前傍晚下大雨，永靖鄉浮圳中排五的水位又高漲，迴堵到上游田尾鄉，造成沿線的新興村、福田等村農田再度淹水，農民氣得...

豐原烤鴨店食品中毒逾300人不適 業者願承擔賠償

豐原區北平金銀樓烤鴨直營店於7月底發生食品中毒事件，造成逾300人出現身體不適，台中市衛生局調查後，確認該店供應餐食引發...

彰縣推2大都更案 介壽新村、員林車站北側納入更新

彰化縣政府公告推動「彰化市介壽新村」及「員林市員林車站北側」兩處都市更新計畫，面積分別達9.171公頃與1.4公頃，將透過公有地活化與公共設施增設，帶動社區更新。縣府表示，兩案均已進入公開展覽程序，將廣納地方意見，作為後續都更單元研擬依據。

車位不足、無遮陽 台中海洋館人潮車潮熱爆

歷經3名市長籌畫的台中海洋館，昨首日對外試營運， 7梯次3500張門票被搶光，企鵝區、水母區人潮大爆滿；現場停車位不足，...

南投48拍 客庄子弟「返家」奪首獎

48小時拚創意，青年用鏡頭說故事。「南投48拍短影音限時創作賽」歷經初賽徵件與決賽拍攝激烈競爭，8強隊伍須在48小時內完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。