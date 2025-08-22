南投縣府推文化景點旅行 解謎集章抽智慧手錶

南投縣政府推文化景點旅行，包含南投戲院、水里蛇窯與埔里紙教堂等，遊客到景點時以手機進行擴增實境問答解謎，就能掃碼集章，可兌換環境保護餐具，還有機會抽中智慧手錶。

投縣府文化局推動「南投記憶篇章，文旅集章趣」，民眾可選有興趣主題踏點，透過手機進行擴增實境問答解謎後，就能掃描QR Code集章，蒐集各場域「專屬章印圖騰」，集滿3枚章印可換限量環保餐具，還能參加抽獎，有機會獲Apple Watch SE智慧手錶。

縣府今天對外宣傳，南投縣副縣長王瑞德表示，南投有豐富文化底蘊，活動即日起到10月15日，結合沉浸式導覽技術，邀民眾走訪南投文化場域，這段期間縣內還有日月潭國際萬人泳渡、南投世界茶業博覽會與國慶焰火等精彩活動，邀遊客踴躍參與。

文化局表示，活動以「匠心藝跡，藝文軸線」、「地方人文，環教生態」與「文史建築，時光漫遊」為體驗主題，邀縣內22處特色文化景點，包含廣興紙寮、日月老茶廠、南投縣文化園區與南投稅務出張所等參與。