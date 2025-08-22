快訊

豐原烤鴨店食品中毒逾300人不適 業者願承擔賠償

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
北平金銀樓烤鴨業者對造成300人的食安事件，今天出面道歉，深感自責外，強調將委託第三方公證單位統籌處理全部賠償事宜。記者黑中亮／攝影
北平金銀樓烤鴨業者對造成300人的食安事件，今天出面道歉，深感自責外，強調將委託第三方公證單位統籌處理全部賠償事宜。記者黑中亮／攝影

豐原區北平金銀樓烤鴨直營店於7月底發生食品中毒事件，造成逾300人出現身體不適，台中市衛生局調查後，確認該店供應餐食引發食品中毒，依違反食品安全衛生管理法第15條規定，衛生局已依同法第49條將案件移送台中地檢署偵辦，並將全力配合檢方後續調查。

北平金銀樓烤鴨業者對造成300人的食安事件，今天出面道歉，深感自責外，強調將全力配合衛生單位後續調查及改善措施，確保食安不再發生問題，同時宣布負起最大責任，委託第三方公證單位-允揚保險公證人有限公司，統籌處理全部賠償事宜。

豐原北平金銀樓烤鴨業者今天以深深的3次鞠躬，向受害人表達深感抱歉，並對此次食安事件造成的負面影響，以及給各消費者帶來的困擾，致上最誠懇的歉意；並表示在接獲消費者反映的第一時間，已立即停止「北平金銀樓烤鸭一豐原直管店」營業。

金銀樓烤鴨業者並表示，除主動通報衛生局展開調查，並經衛生局機驗結果確認，該店部分檢體中驗出沙門氏桿菌，今天在台中市議員謝志忠服務處召開說明會，針對理賠受理程序與消費者權益進行解說，承諾委託第三方公證單位-允揚保險公證人，統籌處理全部賠償事宜。

台中市消保官康馨壬指出，截至目前已受理針對全案所衍生的消費爭議申訴共計209件。相關理賠事宜，已由允揚保險公證人協助烤鴨業者與產物保險公司辦理。消費者如需申請理賠，可檢附醫療相關證明，逕向允揚保險公證人公司申請，或透過市府消費者服務中心提出第一次消費爭議申訴。

