彰縣推2大都更案 介壽新村91公頃、員林車站北側納入更新
彰化縣政府公告推動「彰化市介壽新村」及「員林市員林車站北側」兩處都市更新計畫，面積分別達91.71公頃與1.4公頃，將透過公有地活化與公共設施增設，帶動社區更新。縣府表示，兩案均已進入公開展覽程序，將廣納地方意見，作為後續都更單元研擬依據。
縣府規劃，彰化市介壽新村更新範圍達91.71公頃，涵蓋介壽橋兩側街廓，北以中興路為界、南至介壽北路108巷、東至都市計畫邊界、西至介壽北路，鄰近多所學校、八卦山生態園區及縣立體育館，範圍遼闊。
員林市員林車站北側更新範圍約1.4公頃，位於員林火車站東北側，北至萬年路三段、南至靜修路、東至博愛路、西至中山路，為早期車站周邊發展區域，現況以舊型社區與狹窄巷弄為主，並包含縣府舊宿舍等低度利用設施。
建設處指出，介壽新村更新計畫區域內有多單位所有的公有土地，老舊平房多，聯外道路系統不佳，過去雖有零星縣有財產標售，但難以帶動整體開發，因而納入都更，期望引進公益設施與更多開放空間。員林車站北側更新計畫則鄰近市場、鬧區，周遭也規劃社會住宅，計畫該處都市更新能有商業與停車空間。
目前彰化縣內已有員林市「黃金帝國」及彰化市「警察宿舍與魚市場」等公辦都更案推動中，預計分別在年底與明年中對外招商。針對新公告的兩處更新範圍，建設處表示，將先鎖定部分小單元推動公辦都更，民間若有意願也可自辦。
兩案公開展覽自8月15日至9月15日止，相關書圖除可於縣府建設處更新發展科及當地公所查閱，也可至「彰化縣政府建設處」官網下載。
