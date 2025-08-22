快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

彰縣推2大都更案 介壽新村91公頃、員林車站北側納入更新

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府推動「彰化市介壽新村」都市更新計畫，面積達91.71公頃。記者林敬家／攝影
彰化縣政府推動「彰化市介壽新村」都市更新計畫，面積達91.71公頃。記者林敬家／攝影

彰化縣政府公告推動「彰化市介壽新村」及「員林市員林車站北側」兩處都市更新計畫，面積分別達91.71公頃與1.4公頃，將透過公有地活化與公共設施增設，帶動社區更新。縣府表示，兩案均已進入公開展覽程序，將廣納地方意見，作為後續都更單元研擬依據。

縣府規劃，彰化市介壽新村更新範圍達91.71公頃，涵蓋介壽橋兩側街廓，北以中興路為界、南至介壽北路108巷、東至都市計畫邊界、西至介壽北路，鄰近多所學校、八卦山生態園區及縣立體育館，範圍遼闊。

員林市員林車站北側更新範圍約1.4公頃，位於員林火車站東北側，北至萬年路三段、南至靜修路、東至博愛路、西至中山路，為早期車站周邊發展區域，現況以舊型社區與狹窄巷弄為主，並包含縣府舊宿舍等低度利用設施。

建設處指出，介壽新村更新計畫區域內有多單位所有的公有土地，老舊平房多，聯外道路系統不佳，過去雖有零星縣有財產標售，但難以帶動整體開發，因而納入都更，期望引進公益設施與更多開放空間。員林車站北側更新計畫則鄰近市場、鬧區，周遭也規劃社會住宅，計畫該處都市更新能有商業與停車空間。

目前彰化縣內已有員林市「黃金帝國」及彰化市「警察宿舍與魚市場」等公辦都更案推動中，預計分別在年底與明年中對外招商。針對新公告的兩處更新範圍，建設處表示，將先鎖定部分小單元推動公辦都更，民間若有意願也可自辦。

兩案公開展覽自8月15日至9月15日止，相關書圖除可於縣府建設處更新發展科及當地公所查閱，也可至「彰化縣政府建設處」官網下載。

彰化縣政府推動「員林市員林車站北側」都市更新計畫，計畫該處能有商業與停車空間。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府推動「員林市員林車站北側」都市更新計畫，計畫該處能有商業與停車空間。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府推動「彰化市介壽新村」都市更新計畫，面積達91.71公頃。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府推動「彰化市介壽新村」都市更新計畫，面積達91.71公頃。圖／彰化縣府提供

員林 都更 都市更新

延伸閱讀

分享「萊爾校長」影音遭強制退出 彰縣議員：不服輸再PO一次才成功

彰化員林市巧思 斥資近2千萬改造台鐵鐵路高架橋下空間為社區活動中心

住警器立大功！彰化市三代同堂成功逃生 全縣今年20戶躲過火劫

再寫古墓傳奇！彰化市「七壙」遊客中心今動土 預定明年10月完工

相關新聞

豐原烤鴨店食品中毒逾300人不適 業者願承擔賠償

豐原區北平金銀樓烤鴨直營店於7月底發生食品中毒事件，造成逾300人出現身體不適，台中市衛生局調查後，確認該店供應餐食引發...

彰縣推2大都更案 介壽新村91公頃、員林車站北側納入更新

彰化縣政府公告推動「彰化市介壽新村」及「員林市員林車站北側」兩處都市更新計畫，面積分別達91.71公頃與1.4公頃，將透...

車位不足、無遮陽 台中海洋館人潮車潮熱爆

歷經3名市長籌畫的台中海洋館，昨首日對外試營運， 7梯次3500張門票被搶光，企鵝區、水母區人潮大爆滿；現場停車位不足，...

南投48拍 客庄子弟「返家」奪首獎

48小時拚創意，青年用鏡頭說故事。「南投48拍短影音限時創作賽」歷經初賽徵件與決賽拍攝激烈競爭，8強隊伍須在48小時內完...

角逐彰化縣長？ 張啓楷表態「要成為最好人選」

民眾黨主席黃國昌日前公開點名，認為立委張啓楷最適合角逐縣市長，曾傳出嘉義市，但張昨到彰化為公投掃街催票、出席縣府活動，首...

台中商圈挨批缺特色 行動支付不足

台中市目前共有23個特色商圈、會員店家約1150家，但13年來僅新增7個商圈、413家會員，被批成長有限，部分商圈缺乏特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。