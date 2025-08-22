台中商圈挨批缺特色 行動支付不足

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市共23個特色商圈，圖為知名逢甲商圈。本報資料照片
台中市共23個特色商圈，圖為知名逢甲商圈。本報資料照片

台中市目前共有23個特色商圈、會員店家約1150家，但13年來僅新增7個商圈、413家會員，被批成長有限，部分商圈缺乏特色、行動支付普及率不高，面臨人潮與消費力下滑。市府回應，協助店家掌握數位科技，建立特色形象。

台中市審計處指出，商圈組織會員逐漸縮小，部分因無明顯特色而沒落，且部分商圈公廁或無障礙設施不足，消費者感到不便；非現金支付與線上購物普及率偏低，也難以吸引年輕族群。

民進黨議員黃守達批評，中區自由、繼光、電子商圈及西區美術園道、精明、大隆等商圈，特色不明，消費人口大量流失，建議市府加強人行道、街景與轉運設施等項目改善，重塑吸引力。

民眾黨議員陳清龍指出，豐原廟東復興商圈線上支付不足，部分店家指安裝設備麻煩，讓年輕族群卻步，市府應提供誘因，加速轉型。

對此，經發局回應，市府已積極協助潛力地區籌設新商圈，目前有2至3處正籌畫中，並透過物調券、鍋烤節、購物節等活動行銷，帶動會員店家增至1150家以上。

設施方面，經發局表示，多數商圈鄰近已有公廁，將持續以評鑑機制鼓勵設置無障礙與其他公共設施。另，市府透過補助、行銷與研習課程，推動商圈數位轉型，導入行動支付，預計今年可達55%，並協助店家建立特色形象。

