角逐彰化縣長？ 張啓楷表態「要成為最好人選」

民眾黨主席黃國昌日前公開點名，認為立委張啓楷最適合角逐縣市長，曾傳出嘉義市，但張昨到彰化為公投掃街催票、出席縣府活動，首度表態如有機會選縣長，「要成為最好人選」，引發高度關注。

張啓楷原被點名有意角逐2026年嘉義市長，去年並延攬韓國瑜親信、高雄輪船公司前董事長黃文財，出任民眾黨嘉義黨部執行長，黃文財近期以健康因素請辭，讓人好奇請辭內情。

張啓楷昨到彰化為823「核三延役」公投催票，並出席縣府行銷畜產活動，喊出「回家真好」，並稱「找到縣府就找到啓楷」他強調，曾任彰化縣府工策會總幹事3年，與地方工商界感情深厚。

張啓楷說，民眾黨在彰化上屆選舉表現亮眼，藍綠白已呈三足鼎立，如果有機會參選「一定全力以赴」「要成為最好人選」。在座的彰化縣長王惠美對此未回應。

在黨務層面，張啓楷坦言，若要推動藍白合作，由黨中央出面協商勢在必行；但同時，他強調自己從基層出發，聆聽民意、連結企業，希望最終能整合成功。

彰縣議會國民黨團副書記長曹嘉豪說，過去藍綠輪替成常態，他個人不排斥藍白合作，但希望以民調方式推出最有勝選機會的人選，最終目的就是要贏得選舉。彰化縣議員吳韋達公開力挺，盛讚張啓楷專業、積極，若願意參選縣長，「是彰化人的福氣」。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，2026年民進黨會推出最有勝選機率的候選人，而且必須是深耕彰化、懂在地的人，藍白如用「喬」出人選的政治算計，非縣民之福。