聽新聞
0:00 / 0:00

角逐彰化縣長？ 張啓楷表態「要成為最好人選」

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
民眾黨立委張啓楷（前排右三起）昨與彰化縣長王惠美同框，首度表態選縣長「要成為最好人選」。記者林敬家／攝影
民眾黨立委張啓楷（前排右三起）昨與彰化縣長王惠美同框，首度表態選縣長「要成為最好人選」。記者林敬家／攝影

民眾黨主席黃國昌日前公開點名，認為立委張啓楷最適合角逐縣市長，曾傳出嘉義市，但張昨到彰化為公投掃街催票、出席縣府活動，首度表態如有機會選縣長，「要成為最好人選」，引發高度關注。

張啓楷原被點名有意角逐2026年嘉義市長，去年並延攬韓國瑜親信、高雄輪船公司前董事長黃文財，出任民眾黨嘉義黨部執行長，黃文財近期以健康因素請辭，讓人好奇請辭內情。

張啓楷昨到彰化為823「核三延役」公投催票，並出席縣府行銷畜產活動，喊出「回家真好」，並稱「找到縣府就找到啓楷」他強調，曾任彰化縣府工策會總幹事3年，與地方工商界感情深厚。

張啓楷說，民眾黨在彰化上屆選舉表現亮眼，藍綠白已呈三足鼎立，如果有機會參選「一定全力以赴」「要成為最好人選」。在座的彰化縣長王惠美對此未回應。

在黨務層面，張啓楷坦言，若要推動藍白合作，由黨中央出面協商勢在必行；但同時，他強調自己從基層出發，聆聽民意、連結企業，希望最終能整合成功。

彰縣議會國民黨團副書記長曹嘉豪說，過去藍綠輪替成常態，他個人不排斥藍白合作，但希望以民調方式推出最有勝選機會的人選，最終目的就是要贏得選舉。彰化縣議員吳韋達公開力挺，盛讚張啓楷專業、積極，若願意參選縣長，「是彰化人的福氣」。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，2026年民進黨會推出最有勝選機率的候選人，而且必須是深耕彰化、懂在地的人，藍白如用「喬」出人選的政治算計，非縣民之福。

延伸閱讀

民眾黨擬刪「勾串共犯或證人羈押」掀波 司法院：待法務部意見再回應

張啓楷彰化公投催票與王惠美同坐 表態「要成為最好人選」

韓國瑜前親信民眾黨嘉義黨部執行長黃文財請辭 張啓楷選市長添變數

郭智輝：核三延役問題 安全一定要專家決定非用公投

相關新聞

車位不足、無遮陽 台中海洋館人潮車潮熱爆

歷經3名市長籌畫的台中海洋館，昨首日對外試營運， 7梯次3500張門票被搶光，企鵝區、水母區人潮大爆滿；現場停車位不足，...

南投48拍 客庄子弟「返家」奪首獎

48小時拚創意，青年用鏡頭說故事。「南投48拍短影音限時創作賽」歷經初賽徵件與決賽拍攝激烈競爭，8強隊伍須在48小時內完...

角逐彰化縣長？ 張啓楷表態「要成為最好人選」

民眾黨主席黃國昌日前公開點名，認為立委張啓楷最適合角逐縣市長，曾傳出嘉義市，但張昨到彰化為公投掃街催票、出席縣府活動，首...

台中商圈挨批缺特色 行動支付不足

台中市目前共有23個特色商圈、會員店家約1150家，但13年來僅新增7個商圈、413家會員，被批成長有限，部分商圈缺乏特...

影／台中太平預拌車掉渣1公里成「水泥賽道」 民怒喊要水泥預拌車改道

一輛水泥預拌車昨晚行經台中市太平區光興路時，突然沿路洩漏大量夾雜小石塊的混凝土，導致路面秒變濕滑「水泥賽道」，不少車輛險...

公民團體稱為學費、生活費所苦 喊話盧秀燕普發5萬

立院三讀通過普發現金1萬元引熱議，台中多個公民團體今晚集結市府廣場前，舉著「新北做得到、台中我也要！」標語，以開學季快來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。