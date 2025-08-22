南投48拍 客庄子弟「返家」奪首獎

48小時拚創意，青年用鏡頭說故事。「南投48拍短影音限時創作賽」歷經初賽徵件與決賽拍攝激烈競爭，8強隊伍須在48小時內完成作品。國姓鄉年輕夫妻檔張文維、邱玟瑜的作品「返家」，以影像敘述客家子弟返鄉打拚，感動觀眾和評審，昨抱回首獎與5萬元獎金。

昨天下午頒獎，由縣府新聞及行政處長蔡明志主持，與評審、貴賓共同頒發前3名及5件佳作。國姓鄉長邱美玲到場觀禮，參賽者也邀請家人見證創意成果，場面熱鬧 。

張文維夫妻組成「響生活」隊，以鏡頭展現客庄風情與農業願景，勇奪首獎；3名攝影愛好者組成的「當代BNA」隊，以第一人稱視角拍出名間茶鄉故事，獲得第2名、3萬元獎金；來自南投市永興社區的「鷹揚八卦」隊，親子共同參賽，以水里和食農教育為主題，傳達返鄉青年的理念與土地情感，抱回第3名及1.5萬元。

「謝謝你們把南投拍得這麼漂亮。」蔡明志表示，本屆比賽吸引學生、影像工作者與素人踴躍參與，作品涵蓋人文、自然及在地產業等面向，初賽作品專業度超乎預期，展現青年對土地的深厚情感。

評審團由張書瑋、洪馬克與林木榮3名導演組成，得獎作品技術成熟，題材立意與情感傳達上深具力量。首獎得主邱玟瑜表示，感謝縣府舉辦比賽，讓自己能把對家鄉的想法轉化為影像，讓更多人看見國姓的美好。