車位不足、無遮陽 台中海洋館人潮車潮熱爆

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
台中海洋館昨試營運首日，大批遊客頂著豔陽，大排長龍等待入場。記者黑中亮／攝影
台中海洋館昨試營運首日，大批遊客頂著豔陽，大排長龍等待入場。記者黑中亮／攝影

歷經3名市長籌畫的台中海洋館，昨首日對外試營運， 7梯次3500張門票被搶光，企鵝區、水母區人潮大爆滿；現場停車位不足，入場大排長龍，遊客抱怨排隊曝曬好熱。館方表示，建議改停鄰近的梧棲漁港停車場，採分梯次分流入場。

台中海洋館分8大展區，有台中「母親河」大甲溪的水文樣貌，可脫鞋踩踏的室內人工濕地體驗區，赤腳感受潮汐漲退。館內有全國最大的水母展示區，展示20種不同品種水母，還有開放式企鵝展示區，可近距離觀察南美洲麥哲倫企鵝生態。鎮館展區為「黑潮之海」，呈現黑潮生態系統洋流，有大尾虎鮫等海洋生物。

試營運首日8時15分，就有人現身排隊，首名入場遊客說「等了好久，終於開幕了」。第2名遊客遠從花蓮而來，想體驗海洋館最新展覽。館方表示，試營運期間已賣出3.5萬張門票，前4天門票都已售罄。

在地民眾表示，海洋館現有停車位不足，一旦客滿，汽車等待入場至少要排1小時。不少遊客分梯次排隊等待入場，但陽光炙熱，卻沒任何遮陽設施，曬到頭暈腦脹。

台中海洋館表示，海洋館只有104個小客車、20個大客車車位，建議改停鄰近的梧棲觀光漁港停車場，將請市府協調當地漁會，完成海洋路的停車場入口設施，讓停車更方便。

