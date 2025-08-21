影／台中太平預拌車掉渣1公里成「水泥賽道」 民怒喊要水泥預拌車改道

一輛水泥預拌車昨晚行經台中市太平區光興路時，突然沿路洩漏大量夾雜小石塊的混凝土，導致路面秒變濕滑「水泥賽道」，不少車輛險些「犁田」，險象環生，引發民憤，要求預拌車改道，不再行經光興路。台中市政府表示，市府相關單位將盡速辦理會勘評估妥處。

太平警分局說明，警方在昨晚6時25分獲報，根據民眾提供的行車記錄器畫面，迅速鎖定肇事車輛，迅速通知肇事司機到案說明，經查是副駕駛誤觸閥門開關所致，詢後依違反道路交通管理處罰條例，最高處駕駛人1.8萬元，並責令改正或禁止通行。

事發當時正值下班尖峰時段，林姓店家表示，他先聽到一陣奇怪的摩擦與掉落聲，探頭發現是一輛水泥車邊跑邊掉渣，車後方沿路留下混雜小石塊的灰泥路，路面變得濕滑，多輛機車險些摔車，太恐怖了，預拌車司機被民眾攔下還想繼續開，太誇張了。

太平區福隆里里長黃楷能說，這輛預拌車行經光興路、東方街口時，車內混凝土突然傾瀉而下，造成路面到處泥濘，嚴重影響居民用路安全，他還請來小型挖土機鏟水泥，並調動環保志工配合水車沖洗路面。

黃楷能說明，事發後車輛繼續前行約兩公里後，被民眾攔停，司機下車短暫查看後，又開車離開現場，經里辦公處報警後，肇事司機很快被查獲到案說明。