公民團體稱為學費、生活費所苦 喊話盧秀燕普發5萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中多個公民團體今晚集結市府廣場前，要求還稅於民，喊話市長盧秀燕發5萬現金。對此，市府不回應。記者趙容萱／攝影
台中多個公民團體今晚集結市府廣場前，要求還稅於民，喊話市長盧秀燕發5萬現金。對此，市府不回應。記者趙容萱／攝影

立院三讀通過普發現金1萬元引熱議，台中多個公民團體今晚集結市府廣場前，舉著「新北做得到、台中我也要！」標語，以開學季快來了、台中消費驚人等，高喊「還稅於民，中央1萬、地方加碼！」、「盧秀燕發5萬！」對此，市府不回應。

活動發起人昇星表示，台中市近幾年累積超徵415億，加上交通罰單120億及賣地金額1023億元，超徵稅金應還給市民；立院國民黨團在726大罷免前推普發一萬元，現在市民有求於地方政府普發現金，但包含盧秀燕等藍營縣市首長卻逃避推諉，非常荒謬。

陳姓公民呼籲，普發現金可以改善民生，盧秀燕應真實回應普發現金民意；張姓公民認為，很快就到9月開學季，很多父母為繳學費所苦，且台中為全國第二大城市，各項生活開支也是數一數二的高，如停車費，造成市民重大負擔，民眾為學費、生活費所苦，請盧秀燕趕快發5萬元現金。

