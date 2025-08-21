短影音限時創作賽！返鄉故事太催淚 南投年輕夫妻奪冠

「南投48拍短影音限時創作賽」歷經初賽徵件與決賽限時拍攝激烈競爭，8強隊伍必須在48小時內完成作品，今天由國姓鄉年輕夫妻檔張文雄、邱玟瑜的「響生活」隊，以「返家」為主題，透過鏡頭敘述客庄子弟返鄉打拚的故事，感動觀眾和評審，奪下冠軍並抱回獎金5萬元。

頒獎典禮2今天下午在中台灣創新園區登場，在評審及貴賓一同頒發前三名及五件佳作。現場氣氛既緊張又溫馨，國姓鄉長邱美玲到場觀禮，許多參賽者更邀請家人一同見證創意成果，場面熱鬧。

冠軍「響生活」隊透過鏡頭展現客庄風情與農業願景，拿下首獎與5萬元獎金；由3位攝影愛好者組成的「當代BNA」隊，運用第一人稱視角，拍出名間鄉動人的茶鄉故事，榮獲第二名、獎金3萬元；來自南投市永興社區，由父母與孩子共同參賽的「鷹揚八卦」隊，則以水里和食農教育為主題，傳達返鄉青年的理念與土地情感，獲得第三名，抱回1.5萬元。

「謝謝你們把南投拍得這麼漂亮！」新聞行政處長蔡明志說，短影音創作賽吸引大批青年與創作者參與，作品橫跨學生、影像工作者與素人，題材涵蓋人文、自然、在地產業等面向。初賽作品專業度超乎預期，也展現青年世代對土地的深刻情感。

評審團由張書瑋、洪馬克及林木榮三位導演組成，評審指出，本屆得獎作品普遍展現成熟的影像語言，技術純熟，題材立意深具力量。

首獎邱玟瑜說，對家鄉有許多想法，感謝縣府舉辦此次比賽，讓念頭能透過影像表達，也讓更多人看見國姓的美好。