豐原火車站及轉運中心污水接管 預計10月底完工

中央社／ 台中21日電

豐原火車站及轉運中心是台中地區重要交通樞紐，每日服務逾萬名旅客。為提升候車環境品質，台中市政府8月25日啟動污水下水道接管工程，預計今年10月底完工。

台中市水利局今天發布新聞稿，水利局表示，豐原火車站與轉運中心不僅是區域交通門戶，更代表城市形象，環境品質對旅客體驗與商圈發展至關重要。

工程規劃在轉運中心南側新設推進井，以推進工法沿東仁街接入豐勢路一段147巷口既有人孔，並以明挖工法銜接火車站及轉運中心南北兩側管線，讓污水全數送至豐原水資源回收中心處理，全面改善公共衛生並優化周邊環境。

水利局說明，此次施工採「短管推進」與「明挖」工法交互進行，可有效縮小開挖範圍，降低對商家經營與民眾通行的影響。完工後不僅能淨化河川、減少病媒孳生，還能營造更乾淨舒適的候車與商圈環境，為豐原打造現代化、宜居又充滿活力的清新山城門戶。

豐原 火車站 水利局

