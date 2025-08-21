快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

聽新聞
0:00 / 0:00

中風翁看3次中醫「慘噴27萬」惹議 台中衛生局出手了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大里一家中醫診所遭爆，一名中風長者就診三次慘噴27.59萬，引發熱議，家屬PO出就醫收據。示意圖／AI生成
台中大里一家中醫診所遭爆，一名中風長者就診三次慘噴27.59萬，引發熱議，家屬PO出就醫收據。示意圖／AI生成

台中市大里區一家中醫診所遭家屬爆料，中風父就診三次，放血費及藥費累計高達27.59萬元，引發熱議。台中市衛生局今派員稽查，初步發現收據未蓋診所章，已要求限期改善，並提醒若查獲超額收費，最高可依法裁罰5萬元。

台中市議員江和樹日前轉PO爆料公社貼文，指一名中風長者至大里某中醫診所就診，藥費高昂，從家屬提供的收據顯示，8月單次放血收費2200元，中藥「八寶」單價3500元，開了28份，單次費用高達9.8萬；3次看診累藥費更高達27.59萬元。

對此，該診所人員表示，所使用的藥材屬昂貴藥材，價格家屬皆知，並無意隱瞞。

另有中醫師表示，診所收據上所列的「八寶」、「十寶」內含高價藥材，例如牛黃等，價格不斐。

台中市衛生局說明，衛生局在接獲民眾陳情後，立即啟動行政調查程序，並派員實地查核，現行法規雖未規定收據必須蓋診所章，但若發現超額收費，將依法處理。此次稽查結果顯示，診所需在規定期限內改善收據，並補足藥物明細，否則可依規裁罰2萬元；若查獲確有超收行為，最重可罰5萬元。

衛生局提醒民眾，看診或領藥時應詳閱收據及藥材明細，如發現疑義，可向主管機關申訴，以保障自身權益。

台中大里一家中醫診所遭爆，一名中風長者就診三次慘噴27.59萬，引發熱議，家屬PO出就醫收據。圖／翻攝自爆料公社
台中大里一家中醫診所遭爆，一名中風長者就診三次慘噴27.59萬，引發熱議，家屬PO出就醫收據。圖／翻攝自爆料公社
台中大里一家中醫診所遭爆，一名中風長者就診三次慘噴27.59萬，引發熱議，家屬PO出就醫收據。圖／翻攝自爆料公社
台中大里一家中醫診所遭爆，一名中風長者就診三次慘噴27.59萬，引發熱議，家屬PO出就醫收據。圖／翻攝自爆料公社

診所 衛生局 台中市

延伸閱讀

很多人愛！「1健康飲品」讓中風風險飆升 腎臟科醫師示警：女性更危險

台灣中醫成就國際矚目 加拿大中醫界積極取經

55歲秦楊「右眼突失明」今早就醫！　醫警告：再不治療恐中風

每天看電視達「這時數」 失智風險飆44%、中風機率也提高12%

相關新聞

中風翁看3次中醫「慘噴27萬」惹議 台中衛生局出手了

台中市大里區一家中醫診所遭家屬爆料，中風父就診三次，放血費及藥費累計高達27.59萬元，引發熱議。台中市衛生局今派員稽查...

影／地板還貼紙？台中大里這處新停車場竟能「整片撕起」 市府說話了

台中市議員江和樹今接獲民眾陳情，大里區益民國小地下停車場啟用不到10個月，地板嚴重破損，甚至竟能「整片撕起」 慘不忍睹，...

影／搶頭香！台中海洋館開幕首日人潮滿滿 館內充滿兒童笑聲

台中海洋館對外試營運第一天，一早不到9點，就開始吸引大批遊客把握暑假假期，前來一睹為快，館方表示，目前每天分為7個梯次入...

打造新地標！台中太平新聯合行政中心進度曝 周邊公園同步升級

台中市太平區民眾期待已久的新地標太平新聯合行政中心，主體工程進度達98%，市議員黃佳恬今邀集民政局長吳世瑋等市府相關局處...

影／喜收1660個生日蛋糕 保育院感謝烘焙店連續十年捐蛋糕及社福金

麥仕佳食品有限公司董事長陳志池是彰化縣二林子弟，10年前帶3名子女參觀家鄉的二林喜樂保育院，看見身障院生努力克服生活障礙...

尋人必得！彰化外事巡佐許宏榮連獲警界「好人好事」獎狀

彰化縣警察局芳苑警分局第三組巡佐許宏榮，接下尋人任務時，善用資源找到對方的聯絡方式，循序漸進的耐心等待對方回應，為擔心愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。