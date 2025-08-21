中風翁看3次中醫「慘噴27萬」惹議 台中衛生局出手了

台中市大里區一家中醫診所遭家屬爆料，中風父就診三次，放血費及藥費累計高達27.59萬元，引發熱議。台中市衛生局今派員稽查，初步發現收據未蓋診所章，已要求限期改善，並提醒若查獲超額收費，最高可依法裁罰5萬元。

台中市議員江和樹日前轉PO爆料公社貼文，指一名中風長者至大里某中醫診所就診，藥費高昂，從家屬提供的收據顯示，8月單次放血收費2200元，中藥「八寶」單價3500元，開了28份，單次費用高達9.8萬；3次看診累藥費更高達27.59萬元。

對此，該診所人員表示，所使用的藥材屬昂貴藥材，價格家屬皆知，並無意隱瞞。

另有中醫師表示，診所收據上所列的「八寶」、「十寶」內含高價藥材，例如牛黃等，價格不斐。

台中市衛生局說明，衛生局在接獲民眾陳情後，立即啟動行政調查程序，並派員實地查核，現行法規雖未規定收據必須蓋診所章，但若發現超額收費，將依法處理。此次稽查結果顯示，診所需在規定期限內改善收據，並補足藥物明細，否則可依規裁罰2萬元；若查獲確有超收行為，最重可罰5萬元。

衛生局提醒民眾，看診或領藥時應詳閱收據及藥材明細，如發現疑義，可向主管機關申訴，以保障自身權益。