影／地板還貼紙？台中大里這處新停車場竟能「整片撕起」 市府說話了
台中市議員江和樹今接獲民眾陳情，大里區益民國小地下停車場啟用不到10個月，地板嚴重破損，甚至竟能「整片撕起」 慘不忍睹，怒斥施工品質太扯了，市府是怎麼驗收的？交通局說明，要求廠商加速改善。
江和樹說明，此處地板嚴重破損，薄脆如餅乾的塗層碎片到處都是，如同廢墟，慘不忍睹，會不會太扯了？包括停車格範圍內的綠色地坪塗層，以及車道處的灰色地坪塗層，有的成片剝落，也有的整片被掀起。
江和樹怒斥，這都是花我們納稅人的血汗錢，這就是施工品質？市府是怎麼驗收的？目前還在保固期限內，盼市府盡速復原、好好監督工程，讓大里居民有個好的停車空間。
交通局說明，這座地下停車場目前在保固作業中，針對地板破損嚴重，已要求廠商在9月24日前修復完成，若未如期完成，將依契約規定扣除該工程保固金；同時為維護使用者安全，現階段已先要求廠商將剝落的地板徹底清除乾淨，恢復平整乾淨的基底，並持續督導廠商加速改善。
