打造新地標！台中太平新聯合行政中心進度曝 周邊公園同步升級

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員黃佳恬（中）今邀集市府相關局處人員等現勘太平新聯合行政中心。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬（中）今邀集市府相關局處人員等現勘太平新聯合行政中心。圖／黃佳恬提供

台中市太平區民眾期待已久的新地標太平新聯合行政中心，主體工程進度達98%，市議員黃佳恬今邀集民政局長吳世瑋等市府相關局處等現勘。吳世瑋說，市長盧秀燕指示公所明年5月底前要進駐啟用，鄰近的八德公園設施也將改善，同步升級。

今天現勘，包括吳世瑋、養工處總工程司蔡孟奇、新工處副處長廖文偉、交通局交通工程科長周志遠、太平區長陳柏宏、調解委員會主席蔡文華等人參與。

市府斥資6.3億元，2023年1月開工興建太平新聯合行政中心，為地上5層、地下2層建物。

民政局長吳世瑋說明，目前主體工程進度達98%，市長盧秀燕已指示公所在明年5月底前要進駐啟用。本工程外觀宏偉，美侖美奐。盧市長非常重視本案，親自主持會議便超過三次。

吳世瑋指出，八德公園緊鄰新行政大樓，原設置的11座喬木樹穴基座逾20年，部分已損壞且實用性不足，考量該公園未來將與洽公民眾活動緊密結合，黃佳恬建請建設局養工處檢視並辦理環境設施改善，將在明年公所進駐前預先完成相關改善工程，全面提升新行政大樓周邊環境品質，營造更優質、舒適的公共場域。

黃佳恬說明，太平聯合行政中心落成後，將成為地方洽公與公共服務的重要核心。除區公所、調解會外，1樓設置有托嬰中心，地下2層的公有停車場，共規畫115格汽車停車位、189格機車停車位，將帶動區域發展及托育環境，成為太平新地標。

黃佳恬指出，太平聯合行政中心三面臨計畫道路，其中西側尚未開闢，未來行政中心啟用後，將湧入車潮、人潮，有必要開闢，她要求加速辦理，並改善出入動線；八德公園使用率提高，應提升整體環境，包括兒童遊具更新、無障礙設施優化與休憩空間，她會督促市府周邊配套加速落實，提供市民更便捷、優質的公共服務環境。

台中市議員黃佳恬（中）今邀集市府相關局處人員等現勘太平新聯合行政中心及一旁的八德公園。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬（中）今邀集市府相關局處人員等現勘太平新聯合行政中心及一旁的八德公園。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬（中）今邀集市府相關局處人員等現勘太平新聯合行政中心及一旁的八德公園。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬（中）今邀集市府相關局處人員等現勘太平新聯合行政中心及一旁的八德公園。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬（右二）今邀集市府相關局處人員等現勘太平新聯合行政中心。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬（右二）今邀集市府相關局處人員等現勘太平新聯合行政中心。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬（右六）今邀集市府相關局處人員等現勘太平新聯合行政中心。圖／黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬（右六）今邀集市府相關局處人員等現勘太平新聯合行政中心。圖／黃佳恬提供

