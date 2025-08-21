打造新地標！台中太平新聯合行政中心進度曝 周邊公園同步升級

台中市太平區民眾期待已久的新地標太平新聯合行政中心，主體工程進度達98%，市議員黃佳恬今邀集民政局長吳世瑋等市府相關局處等現勘。吳世瑋說，市長盧秀燕指示公所明年5月底前要進駐啟用，鄰近的八德公園設施也將改善，同步升級。

今天現勘，包括吳世瑋、養工處總工程司蔡孟奇、新工處副處長廖文偉、交通局交通工程科長周志遠、太平區長陳柏宏、調解委員會主席蔡文華等人參與。

市府斥資6.3億元，2023年1月開工興建太平新聯合行政中心，為地上5層、地下2層建物。

民政局長吳世瑋說明，目前主體工程進度達98%，市長盧秀燕已指示公所在明年5月底前要進駐啟用。本工程外觀宏偉，美侖美奐。盧市長非常重視本案，親自主持會議便超過三次。

吳世瑋指出，八德公園緊鄰新行政大樓，原設置的11座喬木樹穴基座逾20年，部分已損壞且實用性不足，考量該公園未來將與洽公民眾活動緊密結合，黃佳恬建請建設局養工處檢視並辦理環境設施改善，將在明年公所進駐前預先完成相關改善工程，全面提升新行政大樓周邊環境品質，營造更優質、舒適的公共場域。

黃佳恬說明，太平聯合行政中心落成後，將成為地方洽公與公共服務的重要核心。除區公所、調解會外，1樓設置有托嬰中心，地下2層的公有停車場，共規畫115格汽車停車位、189格機車停車位，將帶動區域發展及托育環境，成為太平新地標。

黃佳恬指出，太平聯合行政中心三面臨計畫道路，其中西側尚未開闢，未來行政中心啟用後，將湧入車潮、人潮，有必要開闢，她要求加速辦理，並改善出入動線；八德公園使用率提高，應提升整體環境，包括兒童遊具更新、無障礙設施優化與休憩空間，她會督促市府周邊配套加速落實，提供市民更便捷、優質的公共服務環境。