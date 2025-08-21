影／喜收1660個生日蛋糕 保育院感謝烘焙店連續十年捐蛋糕及社福金

麥仕佳食品有限公司董事長陳志池是彰化縣二林子弟，10年前帶3名子女參觀家鄉的二林喜樂保育院，看見身障院生努力克服生活障礙的堅強意志，他的子女眼眶泛淚，當下回應陳志池提議「我們幫助他們」，從那時到現在捐贈物資、捐款不間斷。

二林喜樂保育院今舉辦8月分慶生會，陳志池照例捐贈自家產品生日蛋糕，而且是卡通圖案造型蛋糕，陪伴院生高唱生日快樂歌並捐贈8萬元生活照顧費給喜樂。

陳志池也是喜樂顧問團的創團長，他表示，雖是二林子弟但不了解喜樂保育院，聽說保育院照顧身障孩子，對二林地區貢獻很大，10年前他帶3名子女參觀，看見身障院生即使肢體不方便也努力克服障礙，3名子女眼眶泛淚，他問「我們幫助他們，好不好？」孩子異口同聲回答「好」。

陳志池經營烘焙食品業，每月捐出18個生日蛋糕給二林喜樂保育院二林院區、萬合院區，從未間斷。喜樂保育院統計截至今日，陳志池總計捐出1660個8吋至12吋的生日蛋糕，捐贈社福金145萬元，贊助興建庇護工場「喜樂方舟計畫」255萬元。

喜樂保育院二林院區的院生今慶生，並在保育員帶領下高呼「麥仕佳傳愛・十載美好」。極重度障礙的地板滾球國手蔡憶婷獻花給陳志池，並說，謝謝陳志池董事長每月送生日蛋糕，她很喜歡，也很期待每月慶生會吃到好吃又好看的蛋糕。

喜樂保育院長林玉嫦表示，漫漫10年歲月，感謝陳志池一直關懷喜樂院生，不但出錢也出力，帶給喜樂慶生會甜蜜快樂，還號召企業好友共同參與喜樂顧問團，帶進社會資源，為喜樂的照顧服務注入活水，服務更優質。