影／搶頭香！台中海洋館開幕首日人潮滿滿 館內充滿兒童笑聲

台中海洋館對外試營運第一天，一早不到9點，就開始吸引大批遊客把握暑假假期，前來一睹為快，館方表示，目前每天分為7個梯次入場，初期為了測試最大觀展容量，只開放每梯次入場，因此從早到晚只有3500人得以進場目睹可愛的企鵝與水母丰采，最後更可以站在最大的黑潮之海前，觀看美麗的海底世界。

試營運首日的第1名觀眾，雖不是買今天的門票，卻早早在8點15分，便帶著孫子趕來現場排隊。在館方人員的安排下，終於一圓入場的心願，他說，「等海洋館開幕等了好久，今天終於能夠來了。」第二位遊客甚至遠從花蓮而來，為的就是看海洋館最嶄新的展覽。

遊客一致指出，真的很開心，不用遠赴外地，在台中就能看到大型的海洋生物，特別是看到全台數量最多也最壯觀的水母區，感嘆成千上萬隻形態各異的水母，只見大家都拿出手機拍照留念，小朋友更在家長陪同下興奮地比手畫腳，而來到企鵝區時，6隻可愛的麥哲倫企鵝彷彿「人來瘋」般，上下浮潛竄游著，小朋友高呼「企鵝好可愛喔！」成為眾人搶拍的焦點。

不過在地的民眾表示，因為台中海洋館現有的停車場車位不足，客滿後，車輛在酷暑的陽光下，從海洋路一路排到北堤路，排隊時間少超過1小時，抱怨為何沒有事先規畫；而初期只對清水、梧棲區的民眾有優惠價格外，希望未來能普及到台中市全部市民，都能享受到相同的福利。

台中市觀旅局對此表示，建議民眾不妨改停鄰近的梧棲觀光漁港停車場，未來會協調漁會盡快完成海洋路的停車場柵欄入口設施，果然至中午時段，大量的車輛也停滿了偌大的漁港停車場；至於是否開放全體市民，未來會再檢討研究方案。

台中海洋館表示，試營運期間人流管制每時段500人，一天上限3500人，未來將視試營運狀況會逐步放寬增加入場人數，至於外界認為參觀動線與導覽設施稍嫌不足，及海水略呈混濁問題，強調全部引自臨港的海水，過濾後會逐步改善，同時會加強標示海底生物的介紹。