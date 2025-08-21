快訊

尋人必得！彰化外事巡佐許宏榮連獲警界「好人好事」獎狀

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣警察局芳苑警分局第三組巡佐許宏榮（右），獲頒彰化縣警察局好人好事獎狀。圖／芳苑警分局提供
彰化警察局芳苑警分局第三組巡佐許宏榮，接下尋人任務時，善用資源找到對方的聯絡方式，循序漸進的耐心等待對方回應，為擔心愛孫的阿公找回孫女，也主動關懷勇於追愛的越南女生婚後家庭困境。縣警局考核為民服務事蹟，許宏榮獲頒好人好事獎狀。

「沒有找不到的人，除非世上無此人。」許宏榮多年前聽警界學長隨口一句話，激發尋人熱忱，去年他得到警政署頒發全國尋獲失蹤人口績優員警的殊榮，今年7、8兩月連續獲頒彰化縣警察局好人好事獎狀，被安排在今年11月警政署全國失蹤人口查尋會報，分享尋獲失蹤人口案例的經驗。

許宏榮今表示，先前按規定訪查外籍人口，上級建議不限定訪查外籍移工，他把關懷方向轉往外籍配偶，主動聯絡家訪以了解她們嫁作台灣媳婦後的甘苦，今年7月拜訪一名來台念大學，畢業後不顧家人反對嫁給越南移工的越南小姐，婚後家境不寬裕，他買玩具探望和訪談，得到良好回應；7月間一名阿公擔心孫女暑假在外滯留，他聯繫上這名國中少女，開車到台中市載回，由阿公到警分局接回家。

他說，尋人一定要找到對方的聯絡方式，現在大家都有手機，看到陌生電話未必接聽，他先發訊息，表明身分和誠摯表達關懷之意，留下自己的聯絡方式，接著耐心等待對方回應，有回應時再進一步關心生活等現況，同時傳達對方親人對他（她）的思念，等取得對方信任再約定見面；耐心、愛心和循序漸進三管齊下，通常能達成任務。

芳苑警分局長宋俊良表示，外事巡佐許宏榮發揮同理心，在業務上盡責認真和熱忱為民服務，成為警察局「獎不完」的受獎常客，也堪為員警的學習精神標竿，芳苑警分局將持續秉持「奉獻每一分心力」、「重視每一個案件」的精神服務民眾。

警察 越南 彰化

