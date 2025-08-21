中市電動公車翻倍成長 電動化占比逼近5成

台中目前上路的電動公車共293輛，加上中央已核定331輛，預計有624輛電動公車陸續投入公共運輸服務。交通局長葉昭甫表示，以全市現有約1280輛公車，電動公車占比相較去年的21%提高到48%，成長翻倍。

葉昭甫表示，台中市8月上旬再獲中央核定補助110輛電動公車，截至8月14日，中央累計已核定331輛，加上目前台中市有293輛電動公車上路行駛，全市預計有624輛電動公車陸續投入服務，占比突破近5成，未來台中市有一半以上的公車都是電動公車，前進到山海屯各區。

葉昭甫坦言，電動公車採購及保養成本比油車高，對客運業者而言推行不易，且現在全台面臨車商產能有限，以致交車不及等狀況。交通局持續召開會議，聆聽業者心聲，適時透過各種管道向中央反映困境，並積極向中央爭取補助，紓解業者購車負擔，將持續輔導業者購置電動車，推動汰舊換新。

交通局指出，華德動能在今年7月30日公告與台中汽車客運簽約15輛電動低地板公車合約，新造型華德電巴首次進駐台中正式營運，預計會配置在307路、324路及325路。

此外，統聯客運預計今年8月會有12台新的電動公車交車投入台中市區公車營運服務，其餘已核定電動公車皆在積極打造中，朝「2030公車全面電動化」目標邁進。