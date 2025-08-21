快訊

暑假深夜飆車、燒胎 改裝車跑山 投警大執法

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方部署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供
南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方部署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供

暑假期間，南投縣多地深夜傳出改裝車隊呼嘯聲、噪音擾民嚴重。南投縣警局啟動暑假專案勤務，鎖定台14線、台16線等主要山區與觀光路段，加強取締危險駕駛及非法改裝車，部分重機車友提醒同伴「不敢深夜到南投飆車。」

警方指出，部分駕駛追求刺激，選擇到南投山區飆車，連海拔三千多公尺的合歡山武嶺，都有無牌車、刻意遮蔽車牌及在停車場燒胎等危險行為，影響居民作息並影響交通安全。

南投縣警局和各分局，依轄區交通特性調整執勤時段，深夜至凌晨針對改裝車、危險駕駛及酒後駕車加強路檢；仁愛分局則鎖定觀光熱點周邊，清晨執勤取締違規。同時實施「淨牌專案」，查處遮蔽、汙損或不當變造車牌情況。

民眾對警方專案勤務反應不一，有居民說，暑假改裝車呼嘯而過，吵到令人焦躁憤怒，警方在山區飆車熱點加強取締，很有必要。另有居民建議，警力可加設臨時監控或公布取締熱點，增加嚇阻效果，讓用路人知所警惕。

南投縣交通隊統計，今年一至七月底，全縣重大交通違規取締2萬9527件，其中酒後駕車231件、機車477件，並移送法辦407件。警方提醒，酒後駕車最高處12萬元罰鍰並吊銷駕照，危險駕駛及其他重大違規依法嚴辦。

